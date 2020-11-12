Nusaybin Belediyesi kayyımı TÜGVA temsilcisini Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne atadı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle temmuz ayında Nusaybin Kaymakamlığı ve belediyeye kayyım olarak atanan Emrullah Temizkan, AKP'ye yakın isimleri bir bir belediye müdürlüklerine atanmaya başladı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kayyım, Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin’in kardeşi olan Mesut Çetin’i getirdi.

TÜGVA Temsilcisi Hukuk İşleri Müdürü oldu

Mesut Çetin, 2017 ile 2019 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Mardin İl Temsilcisi ve İstişare Kurulu Üyesi olarak tanınıyor.

Ayrıca yine Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı Okçular Vakfı’nın da Mardin Temsilcisi olan Çetin’in, sosyal medya hesabındaki Mardin Okçular Tekkesi Başkanı ve İlahiyatçı yazıyor.

Milat gazetesi yazarı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü oldu

Kayyım tarafından atanan bir diğer isim ise önceki kayyım döneminde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak göreve getirilen Nurettin Şimşek oldu.

Belediyenin 31 Mart 2019 seçimlerinde HDP’nin yönetimine geçmesiyle görevden ayrılan Şimşek, bu kez İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak atandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Milat Gazetesi’nin yazarı olan Şimşek, AKP Siyaset Akademisi’nde yetişen isimlerden biri.

Mardin’in Nusaybin Belediyesi Eşbaşkanları Ferhat Kut ve Semire Nergiz’in görevden alınmasının ardından 18 Ekim 2019’da Nusaybin Belediyesine kayyım atanmıştı.