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Nusaybin HDP Eş Başkanı Kut gözaltına alındı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Başkanı Ferhat Kut, yaptığı basın açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tepki içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı

22 Ocak 2018 23:36

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Başkanı Ferhat Kut, yaptığı basın açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tepki içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı. 
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Nusaybin İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut hakkında, düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı\'na dair açıklamalarından dolayı \'terör örgütü propagandası\' yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı. Kut, ilçeye bağlı Günebakan mahallesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kut\'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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