Nusaybin - Çocuğun babası Mehmet Erdal: Oğlum günlerce kendine gelemedi

24 Nisan günü sokağa çıkma yasağında Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Fırat Mahallesi'nde sitelerinin bahçesinde oynayan küçük çocuklara karşı havaya ateş eden ve bir çocuğu zorla zırhlı araca bindirmeye çalışan polis memuruna "görevden el çektirme" tedbiri uygulandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

BBC Türkçe'ye konuşan çocuğun babası Mehmet Erdal, yedi yaşındaki oğlunun sitenin bahçesinde oyun oynayan arkadaşlarının yanına indiğinden habersiz olduklarını söyledi.

Erdal şöyle konuştu:

"Yasak vardı diye evdeydik, annesi mutfakta yemek hazırlıyordu. Yedi yaşındaki çocuğun yasağın ya da virüsün ne olduğunu anlamasını beklemek zor tabi. Oğlum da sıkılmış, aşağıda oyun oynayan arkadaşlarını görüp sitenin bahçesine inmiş.

"Silah sesi ve insanların 'Çocuğu bırakın' sesi üzerine eşim balkona çıktı, polisin oğlumuzu kolundan tutup zırhlı araca bindirmeye çalıştığını görünce, 'Oğlumu bırakın, dışarıya çıktığını bilmiyorduk' diye bağırdı.

"İnsanların tepki göstermesi üzerine çocuğu bıraktılar. Oğlumu almaya gittiğimde korkudan titriyordu, altına yapmıştı. Günlerce kendine gelemedi ama şimdi durumu iyi."

Nusaybin Kaymakamlığı: Soruşturma başlatıldı

Nusaybin Kaymakamlığı, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gelişen tepkiler üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Kaymakamlık açıklamasında, devriye görevi yapan polis ekibine bir grup tarafından taş atıldığını, ekip aracından inen görevli polis memurunun taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istediğini belirtti.

Kaymakamlık şu açıklamayı yaptı:

"Ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak; söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir."

İHD: Çocuklar hakkında cezai bir müeyyide uygulanması mümkün değil

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi ise, çocukların taş attığına dair iddiaların doğruluğu halinde bile fiili gerçekleştiren çocuklar hakkında cezai bir müeyyide uygulanmasının mümkün olmadığını belirten bir açıklama yaptı.

"Fail kamu görevlisinin eylemine uygun bir şekilde cezalandırılması talep ediyoruz" diyen İHD, kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen bu ihlallerin akabinde yetkililer tarafından faiileri koruyan ve çocukları suçlayan açıklamaların yapıldığını savundu.

"Bu tür açıklamalar ne yazık ki bu ihlallerin artarak devam etmesine neden olmuştur" diyen İHD, Türkiye'nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerini hatırlattı ve her bir çocuğun yaşama/gelişme ve oyun hakkının sağlanmasının devletin yükümlülüğünde olduğunu vurguladı.

İHD, Türk Ceza Kanununun 31/1 Maddesi'ne değinerek 12 yaşından küçük çocukların cezai ehliyet ve sorumluluklarının mutlak suretle bulunmadığının açık bir şekilde belirtildiği hatırlattı ve "bu durum herhangi bir istisnaya tabi tutulmamıştır" ifadesine yer verdi.

İHD açıklamasında "Bölgede 40 yıldır devam eden çatışmalı ortamdan en çok etkilenen grupların başında çocukların geldiğini ve kolluğun orantısız silah kullanımı nedeniyle yüzlerce çocuğun yaşamını yitirdiğini" belirtti.