Nur’un ölümünde aile ikinci derece kusurlu

İstanbul'da bademcik ameliyatından 11 gün sonra yaşamını yitiren Nur’un ölümünde aile de kontrolde ihmal gerekçesiyle ikinci derecede kusurlu bulundu.



İstanbul Bahçelievler’de özel bir hastanede bademcik ameliyatı olduktan 11 gün sonra yaşamını yitiren Emine Nur Nalbant’ın (6) ölümüyle ilgili davada bilirkişi, doktor S. K. ve hastaneyi birinci derecede kusurlu buldu. Bilirkişi heyeti, ameliyatlı çocuğun kanama riski nedeniyle refakat ve denetimi ile kontrolünde ihmal gösterdiğini belirttiği ailenin de ikinci derecede yüzde 25 oranında kusurlu olduğu kanaatine vardı.



Doktorun “mesleki acemilik nedeniyle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla 3-6 yıl arası hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararı üzerine, adli tıp uzmanı Dr. Remzi Şendil, kulak burun boğaz (KBB) uzmanı Doç. Dr. Ender İnci ve avukat Dilek Demiralp’ten oluşan bilirkişi heyeti bir rapor hazırladı. Raporda, Nalbant’ın 8 Mayıs 2007’de boğaz enfeksiyonu ve horlama şikâyetiyle hastaneye geldiği, operatör doktor S. K. tarafından muayene edilerek ameliyat kararı verildiği belirtildi.



Yarım saat süren ameliyatın ardından evine gönderilen Nur’un 15 Mayıs’ta kontrole geldiğinin ifade edildiği raporda babanın bazı şikâyetlerine karşın küçük kızın muayene kâğıdı tutulmadan aynı gün eve gönderildiği kaydedildi.

19 Mayıs gecesi ağızdan kanama, vücutta soğukluk şikâyetiyle acil servise getirilen Nalbant’ın genel durumunun kötü, şuurunun kapalı olduğu, nabız ve tansiyonunun ölçülmediği vurgulanan raporda, ameliyat kararının verildiği ancak Nur’un 05.20’de öldüğü tespiti yer aldı.



‘Süre hoyratça kullanıldı’



Ameliyattan 11 gün sonra solunum yolundaki kan tıkacının zamanında boşaltılmadığı gerekçesiyle, 1 saatlik sürenin hoyratça kullanılması da dikkate alınarak doktor S. K. birinci dereceden yüzde 25 kusurlu bulundu. Hastane de “işlevsel hizmetin denetimindeki eksiklik ve ihmal” nedeniyle yüzde 50 oranında birinci derecede kusurlu bulundu. Kanama riski nedeniyle refakat ve denetimi ile kontrolde ihmali olan anne ve baba da ikinci dereceden yüzde 25 oranında kusurlu bulundu.



KBB uzmanı Doç. Dr. Ender İnci, doktor ve hastanenin kusurlu olduğunu gösteren bir bulguyla karşılaşmadığı gerekçesiyle rapora muhalefet şerhi koydu. Ölüm davasının duruşması 29 Eylül 2009’da Bakırköy Adliyesi’nde görülecek.



Avukat: Cezai sorumluluk yok



Ailenin ikinci dereceden kusurlu gösterilmesinde cezai bir sorumluluğun olamayacağını belirten avukat Erdem Özcan, “Heyet, başka doktor tercihi ve hastanede taburcu olmasıyla ilgili kararlarından ötürü aileyi kusurlu bulmuş. Buna itiraz edeceğiz. Olayların gelişmesine, herkesi yönlendiren ailenin de güvenini sağlayan doktor neden olmuştur” dedi.



Baba: Kusur olayını kabul etmiyoruz



Sorumluluk ya da kusur olayını kabul etmediklerini belirten baba Cemal Nalbant, şunları söyledi: “Rapor doğru tespitler yapmakla birlikte bizi de ikinci derecede kusurlu göstermiş. Doktor bize ne dediyse onu yaptık. Normal tedavi yapılsa bize hiçbir iş düşmezdi. Kanama ve ölüm tehlikesi varsa bizi eve göndermemeleri gerekirdi. Ameliyatı o yaptı, en iyi o bilir diye kızımızı kendi ellerimle getirdim.”

