Nurtaç Canan, kendisini öldürmek için 5 kurşunla vuran Ragıp Candan’dan 8 celsedir boşanamıyor: "Beni kurtarın"

Boşanmak istediği için Ragıp Canan tarafından 5 kurşunla vurulan ve kanıyla" Beni Ragıp vurdu" yazan Nurtaç Canan 8 celsedir Ragıp Canan'dan boşanamıyor. Mahkeme aynı zamanda Nurtaç Canan'ı Ragıp Canan'a vasi olarak atadı.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Bakırköy Aile Mahkemesi sekizincisini gördüğü duruşmada, çiftin oğullarının tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi. Nurtaç Canan evine döndüğünde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nden bir evrak geldiğini gördü. Evrakta Ragıp Canan’a hükümlü olduğu süre boyunca vasi olarak atandığı yazılıydı.

Nurtaç Canan yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Beni öldürmeye çalışan adamdan boşanamadığım gibi bir de vasisi olmuşum. Bana kimse sormadı. İzin istemedi. Bu nasıl olur. Bu ülkedeki kadınların vay haline. . Beni boşayın kurtarın. Artık devlet de bana çektirmesin.”