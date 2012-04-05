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Nurseli İdiz'in eşyalarına haciz kondu

Nişantaşı'nda oturduğu dairenin kirasını sekiz aydır ödeyemeyen Nurseli İdiz'in eşyalarına haciz kondu.

05 Nisan 2012 10:28

Nişantaşı'nda oturduğu dairenin kirasını sekiz aydır ödeyemeyen Nurseli İdiz'in eşyalarına haciz kondu.

Evi boşaltan sanatçı, uzun süredir maddi sıkıntı yaşadığını ve 13 yıldır ödediği borçların miktarının 4 milyon TL'yi bulduğunu söyledi: "Şu an evimi taşıyorum. Sağlık olsun demekten başka ne diyebilirim? 13 yıldır neredeyse 4 milyon TL borç ödedim, halen de ödüyorum. Yalımı, Bodrum'daki villamı, Nişantaşı'ndaki bahçeli evimi sattım. Arnavutköy'deki yalım da vergi borcum yüzünden satıldı. Biz sanatçılar düzenli maaş alamadığımız için zorluklar çekiyoruz. Bizler dizi sezonu başladığı zamanlar para kazanıyoruz, dizi bitiminde de hep cepten yediğimiz için böyle zorluklar yaşıyoruz."

Nurseli İdiz, hacizden kurtulmak için Hadımköy'deki Alkent 2000 sitesinde bulunan 1+1 dairesini 180 bin TL’ye satışa çıkardı.

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