Nurseli İdiz ve Seyhan Soylu serbest

Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 5 serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı. Serbest bırakılanlar arasında sanatçı Nurseli İdiz ve organizatör Seyhan Soylu'da var. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Levent Temiz'de tutuklandı.



Nurseli İdiz’in savunması



''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Nurseli İdiz, ifadelerine başvurulduğunu belirterek, ''Kendimi (Ergenekon soruşturmasının) hiçbir yerinde görmüyorum açıkçası. Nerede olabilirim ki zaten'' dedi.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcının sorgusunun ardından serbest bırakılan Nurseli İdiz, adliyeden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



''Ergenekon'' soruşturması çerçevesinde ifadelerine başvurulduğunu belirten İdiz, konu yargı aşamasında olduğu için fazla birşey söylemek istemediğini kaydetti.



‘Doğrudan bir şeyle suçlanmadık’



Doğrudan birşeyle suçlanmadıklarını ifade eden İdiz, ''Fakat, hem organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde hem de cumhuriyet savcılığında inanılmaz medeni bir yaklaşımla karşılaştık. Çok değişmiş herşey. Bunu görmekten de mutluluk duyduk'' diye konuştu.



‘Ergenekon ile ilgili ifademize başvuruldu’



Kendilerine, birçok sorunun yanında, yaşantıları ve ilişkileriyle ilgili çok şeyin de sorulduğunu anlatan İdiz, gazetecilerin, ''Tam olarak neyle suçlandınız?'' sorusu üzerine, ''Ergenekon ile ilgili ifademize başvuruldu. 4. günün sonunda ifademizi verdik. Sonra savcılığa geldik. Orada da ifademizi tekrarladık. Genelde herkese ne sorulduysa bize de onlar soruldu'' karşılığını verdi.



‘Ergenekon’un neresinde olabilirim?’



İdiz, ''Kendinizi Ergenekon soruşturmasının neresinde görüyorsunuz?'' biçimindeki bir soruyu, ''Kendimi hiçbir yerinde görmüyorum açıkçası. Nerede olabilirim ki zaten?'' diye yanıtladı.



''Ergenekon'' soruşturması için konuşmanın çok erken olduğunu, herşeyin çok karışık göründüğünü savunan İdiz, ''Bir bilgim yok o konuda. Ama biz de basından takip ediyoruz ne olduğunu. Yorum yapmak çok erken olur'' dedi. Bu arada savcılık tarafından serbest bırakılan menajer Seyhan Soylu da adliyeden ayrıldı.

