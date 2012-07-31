Nurseli İdiz: İçiyorsam sebebi var

Konakladığı otelden kovulduğu öne sürülen ve Alaçatı'da alkollü şekilde görüntülenen Nurseli idiz: Kısa süre önce annemi, teyzemi ve kuzenimi kaybettim. Şimdi de sevgilimin rahatsızlığı yüzünden acı çekiyorum.

Nurseli İdiz, alkol sorunuyla yeniden gündemde.

Çeşme’de konakladığı otelden müşterilere rahatsızlık verdiği nedeniyle kovulduğu öne sürülen ve Alaçatı’da alkollü görüntülenen ünlü oyuncu, psikolojisinin iyi olmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Demirhan Hararlı'nın haberinde, annesini, teyzesini ve kuzenini kısa süre önce kaybettiğini belirten İdiz, “İçiyorsam sebebi var” dedi.

İdiz şunları söyledi:

“Şu ana kadar hakkımda yapılan en acımasızca haberler oldu bunlar. Beni köprü altlarındaki sarhoş gibi gösterdiler. Beni öldürüp mezara gömdüler. Bunları hak edecek ne yaptım?

Ben içiyorsam, bir sebebi var. Kısa süre önce annemi, teyzemi ve kuzenimi kaybettim. Şimdi de çok sevdiğim bir insanın rahatsızlığı yüzünden acı çekiyorum. Derdimi, sıkıntımı bilmeden beni damgalı eşek gibi ortaya attılar.

Ayrıca benim doğuştan psikolojik bir rahatsızlığım var. Bunun için rehabilitasyon yapılır. Tedavi için de gerekli param var, ben devlet sanatçısıyım, maaş alıyorum."

Şahan Gökbakar'a yanıt

Nurseli İdiz, Twitter’da “Nurseli İdiz’e acıyıp, onu ayıplayıp çeşitli sıfatların altına sokacağımıza, rehabilite olabileceği bir çatının altına sokmalıyız” yazan Şahan Gökbakar’a da yanıt verdi: “Şahan Gökbakar’ın iyi niyetinden şüphem yok ama benim rehabilite olacak imkanım var. Peki Şahan’ı neyle rehabilite edeceğiz. Vukuatlarını herkes biliyor” dedi.

Sevgilisi 'ünlü bir siyasetçi'

Nurseli İdiz’in tanınmış bir siyasetçiyle birlikte olduğu ve sevgilisinin kansere yakalandığını öğrenince büyük şok yaşadığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncu iddiayla ilgili, "Kimden duydunuz bilmiyorum ama bu benim özel hayatım. Sadece doğru olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda konuşmak benim için iyi olmaz. Kendisi açıklarsa saygı duyarım ama ben konuşmam" şeklinde konuştu.