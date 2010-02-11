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Nurseli İdiz, hastaneye kaldırıldı

Tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz, ‘Evliliğe Gelince’ adlı oyunu sahnelemek için geldiği Aksaray’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

11 Şubat 2010 02:00

 T24- Tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz, ‘Evliliğe Gelince’ adlı oyunu sahnelemek için geldiği Aksaray’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



Başrolü Nurseli İdiz ve Can Gürzap’ın paylaştığı, ‘Evliliğe Gelince’ adlı oyun dün akşam Aksaray Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Yaklaşık 500 kişinin izlediği oyunun ardından Nurseli İdiz, Can Gürzap ve tiyatro ekibi kaldıkları Grand Eras Otel’e geçti.


Sanatçı Nurseli İdiz, bugün saat 06.00 sıralarında aniden fenalaştı. İdiz, ekip arkadaşları tarafından özel bir polikliniğe kaldırıldı. Burada nöroloji uzmanı Dr. Yaşar Şahin tarafından muayana edilen İdiz, ardından Aksaray Özel Mutlu Hastanesi’ne getirildi. İdiz’in burada bel bölgesinden MR çekileceği öğrenildi.


Nurseli İdiz ve Can Gürzap’ın başrolünü paylaştığı ‘Evliliğe Gelince’ adlı oyun, evlilik kurumunun sorunlarının işlendiği, hem erkeğin hem de kadının gözünden objektif bir duruş sergileyen bir komedi.

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