Nursel yuva için yarıştı

’Var Mısın Yok Musun?’ yarışmasında dün akşam Nursel Ergin yarışmacı koltuğuna oturdu. Yurtta büyüyen Nursel’in anlattıkları hem kendisini hem de izleyenleri ağlattı. Nursel, yarışmadan 201 bin YTL’lik ödülle ayrıldı.





Show TV’de yayınlanan Acun Ilıcalı’nın sunduğu ’Var Mısın Yok Musun?’ yarışmasında dün akşam 100 bölümden fazla süredir yarışmada yer alan Nursel Ergin yarıştı.



Hayat hikâyesi ile izleyenleri bir hayli etkileyen Nursel, 2 yaşında kardeşi ile birlikte Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na verildi. 11 yaşında yuvadan ayrılan Nursel, 16 yaşında ilk kez babası ile yaşamaya başladı. 18 yaşında evlenen ve 5 yıl evli kalan Nursel’in Begüm isminde bir kız çocuğu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra kızının velayetini alan Nursel, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra ’Var Mısın Yok Musun?’ yarışmasıyla tüm Türkiye tarafından tanındı.



Telefonla bağış yağdı



Mavi gözleri ile dikkatleri çeken Nursel’in yarışması sırasında telefonla Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na destek olmak isteyenlerden bağış toplandı.



Nursel, yarışmanın ilk bölümlerinde 4 adet 500 bin YTL’lik kırmızı kutulardan 2’sini ardarda açtırınca biraz moral bozukluğu yaşadı. Hamdi Bey, ilk tur sonunda 18 bin, ikinci tur sonunda ise 22 bin YTL’lik teklif yaptı.



Hidayet formasını verdi



İkinci turun ardından NBA’deki gururumuz Hidayet Türkoğlu, Nursel’e destek olmak için yarışmaya katıldı ve Milli Takım’da giydiği formasını ona hediye etti. Hidayet, "Bana bu numara çok uğur getirdi, inşallah sana da getirir" diye konuştu. Acun Ilıcalı, Hidayet’in Amerika’dan Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na destek olduğunu da izleyicilere aktardı.



‘Her şeye rağmen mutluydum’



İyi bir yarışma çıkartan Nursel, kendisi yurtta büyümüş olmasına karşın, kızını asla bırakmayacağını, gerekirse onun için canını bile verebileceğini söyledi. Anne ve babasının kendisini neden yurda verdiklerini bilmediğini anlatan Nursel, çok geçerli bir nedenlerinin olduğunu tahmin ettiğini, ancak bir çocuğun neden ailesi tarafından yurda bırakıldığını kavrayamadığını anlattı. Nursel Ergin, yıllar sonra annesini bulduğunu ona neden kendisini yurda verdiğini soramadığını anlatırken, gözyaşlarını tutamadı. Çocukken çok mutlu olduğunu, büyüdükçe yalnızlaştığını belirten Nursel, "İnsanın akrabasının olmaması çok kötü bir şey. Dayılarım var, teyzelerim var, bir sürü amcam var. Ama bir şekilde hiçbirisi bize sahip çıkamamışlar. Koskoca aile iki çocuğa bakamamış. Bizi yuvaya vermiş, iyi ki de vermiş" dedi.



Geleceği için risk aldı, kazandı



Son dörde 25 YTL’lik mavi ile 150 bin, 250 bin ve 500 bin YTL’lik 3 kırmızı kutu ile giren Nursel’e Hamdi Bey’in teklifi 121 bin YTL oldu. Ancak Nursel, bu teklifi reddederek şansını denedi.



Nursel, teklifi reddettikten sonra ilk seçiminde 500 bin YTL’yi açtırınca büyük bir üzüntü yaşadı.İkinci seçiminde 25 YTL’lik mavi kutuyu bulan Nursel, son ikiye 150 bin ve 250 bin YTL’lik iki kırmızı kutu ile girdi. Hamdi Bey, bu tablo karşısında 201 bin YTL’lik teklif yaptı.



Teklife ’varım’ diyen Nursel, 201 bin YTL’nin sahibi oldu. Şayet kutusunu açtırsaydı 250 bin YTL ile yarışmadan ayrılacaktı.



Kampanyaya bağışlar



Acun Ilıcalı, banttan yayınlanan Nursel’in yarışmasının bitmesinin ardından canlı yayına geçerek, telefonla Kasımpaşa Çocuk Yuvası için yardım topladı. Canlı yayına Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ile Vali Muammer Güler de konuk olarak kampanyaya destek verdiler. İş adamı Ali Ağaoğlu kampanyaya 250 bin YTL destek verirken, bir başka işadamı Cihan Kamer de aynı miktarda parayla destek oldu.

