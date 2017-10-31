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Nürnberg’de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna büyük ilgi

Taner Tüzün / Nürnberg, 31 Ekim (DHA) - Nürnberg Başkonsolosluğunun düzenlediği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu bir gün geç kutlandı

31 Ekim 2017 12:53

Taner Tüzün / Nürnberg, 31 Ekim (DHA) - Nürnberg Başkonsolosluğunun düzenlediği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu bir gün geç kutlandı. Resepsiyona katılan Mittelfranken Valisi Türkiye\'ye yönelik bazı eleştirilerini dile getirdi.
Maritim Otelde gerçekleşen törende, Başkonsolos Yavuz Kül, Konsolos Gürol Baş ve eşleri konukları kapıda karşıladı.
Resepsiyona Mittelfranken Valisi Dr. Thomas Bauer, Eyalet Milletvekili Arif Taşdelen (SPD), Nürnberg Belediye Meclis üyeleri Aynur Kır ve Yasemin Yılmaz, Fürth Belediye Meclis üyesi Ayhan Yeşil, CSU’lu İsmail Akpınar, FDP’li Seyfettin Karagöl ve Bülent Ekrem katıldı. Diğer parti, dini topluluk, kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütleri, iş dünyası temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar da davetli olarak katıldılar.
Resepsiyonda bir konuşma yapan Başkonsolos Kül, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın mesajını okudu.
Mittelfranken Valisi de törende bir konuşma yaptı. Türkiye ile şimdilerde iki önemli sorun yaşamakta olduklarını belirten Mittelfranken Valisi Dr. Thomas Bauer, eleştirilerini şöyle sıraladı:
\"Birincisi, Türkiye’de cezaevlerinde yatmakta olan Alman vatandaşları ile görüşme imkanı sağlanılmalı.
\"Avukatlar tarafından savunulmalarına imkan verilmeli.
\"Tutuklama emriyle ilgili Alman makamları, Türk yetkililer tarafından zamanında haberdar edilmeli.
\"İkincisi ise Türkler ne kadar gururlu bir toplum ise biz Almanlar da bir o kadar gururlu bir toplumuz.
\"Almanların faşist olarak tanımlanması bizleri derinden yaraladı.
\"Türkiye ile şimdilerde yaşamakta olduğumuz sorunların, ne Türk toplumu ile ne de Almanya’da yaşamakta olan Türklerle ilgisi bulunmamakta.
\"Biz onlarla zaten dostça ve birlikte yaşamaktayız.\"
Resepsiyonda;
- Quantensprung müzik grubu,
- Medina Müzesi Geleneksel Türk Kıyafetler Sergisi,
- Altın Kızlar Halk Oyunları Grubu,
- Nürnberg Türk Sanat Müziği Korosu sahne alarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
Konuklara çeşitli ikramda bulunulurken, resepsiyon sonunda tüm konsolosluk mensupları toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü dökümü
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- Davetliler karşılanıyor
- Genel görünüm , saygı duruşu ve milli marş
- Başkonsolos Kül konuşuyor
- Vali Thomas Bauer konuşuyor
- Genel görünüm
- Quantensprung orkestrası
- Defile
- Altın kızlar Folklor
- Türk Sanat Müziği kekibi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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