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Dünya

Nürnberg’de Atatürk Film festivali yapılacak

Taner Tüzün / Nürnberg, 24 Ekim (DHA) – Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Yavuz Kül himayesi ve desteği ile Nürnberg Türk Sinemasında, “Atatürk Film Festivali“ düzenlenecek

24 Ekim 2017 12:27

Taner Tüzün / Nürnberg, 24 Ekim (DHA) – Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Yavuz Kül himayesi ve desteği ile Nürnberg Türk Sinemasında, “Atatürk Film Festivali“ düzenlenecek.
Başkonsoloslukça yapılan duyuruda, program çerçevesinde Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı ve eşsiz Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çekilmiş olan toplam beş adet film ve belgesel filmlerin gösterileceği belirtildi.
İlk film 29 Ekim’de
Nürnberg Türk Sinemasındaki ilk film 29 Ekim tarihinde gösterilecek, diğer filmler de 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek
(Fotoğraflı)

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