Nürnberg ve Braunschweig küme düştü



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 2013-2014 sezonu tamamlandı. 34’üncü hafta maçları sonunda ligi 17’nci sırada tamamlayan Nürnberg ve 18’inci ve son sırada yer alan Eintracht Braunschweig doğrudan küme düşen iki takım oldu. Yenilgiye rağmen 16’ncı sıradaki yeri değişmeyen Hamburg ise ligde kalma şansını play-off maçlarına taşıdı. Ligin son haftasına birer puan farkla giren üç takımdan Nürnberg, Schalke deplasmanında 4-1, Braunschweig ise Hoffenheim deplasmanında 3-1 kaybetti. Hamburg Mainz’a sahasında 3-2 yenilmesine rağmen takipçileri mağlup olunca 16’ncılıktaki yeri değişmedi. Hamburg kümede kalabilmek için gelecek perşembe (15 Mayıs) ve pazar günü (18 Mayıs) ikinci ligin üçüncüsüyle iki maç oynayacak.

Nürnberg'den küme düşme rekoru

Schalke sahasındaki maçta Nürnberg’e şans tanımadı ve rakibini Joel Matip (6.), Roman Neustädter (45.), Julian Draxler (75.) ve Chinedu Obasi’nin (90+2) golleriyle 4-1 yendi. Nürnberg’in şeref golünü uzatma dakikalarında takımın bu sezon ayakta kalan tek ismi olan Josip Drmic attı (90+1). Schalke bu sonuçla puan cetvelinin üçüncü sırasındaki yerini korudu ve gelecek sezon Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile birlikte Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak son takım oldu. 26 puanda kalan Nürnberg ise kulüp tarihinde sekizinci kez ikinci lige düştü. Bu sayı Bundesliga için bir rekor.

Eintracht Braunschweig, Hoffenheim karşısında maça son haftalarda olduğu gibi dirençli başladı ancak nihayetinde mağlup olmaktan kurtulamadı. Avrupa kupalarına katılma ihtimali ya da düşme korkusu olmayan Hoffenheim, rakibi karşısında Sebastian Rudy (15.), Roberto Firmino (64.) ve Kevin Volland’ın golleriyle (70.) sonuca giderek en azından sezona seyircisi önünde aldığı bir galibiyetle veda etti. Jan Hochscheidt'ın attığı tek gol (88.) takımına yarar sağlamadı. Eintracht Braunschweig, geçen yıl yükseldiği birinci ligde sezonu son sırada tamamlayarak tarihinde dördüncü kez ikinci lige düştü.

Thomas Tuchel Mainz'dan ayrılmak istiyor

Takipçilerinin kümede kalma mücadelesini kaybetmesiyle Hamburg, Mainz deplasmanında yenilmesine rağmen en azından son hafta hedefi olan ligi 16’ncı sırada tamamlamayı başardı. 3-2 sona eren maçta ev sahibi Mainz’ın gollerini Elkin Soto (7.), Yunus Mallı (65.) ve Shinji Okazaki (82.) atarken Hamburg’un sayıları Pierre-Michel Lasogga (12.) ve Ivo Ilicevic’ten (84.) geldi. Hamburg bu sonuçla kurucu üyesi olduğu Bundesliga’dan düşmemek için play-off maçları oynama şansı yakaladı. Mainz ise sezonu 7’nci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi eleme turu bileti aldı. Ancak teknik diretör Thomas Tuchel’in kalıp kalmayacağı belirsiz. Kulüp menajeri Christian Heidel, Tuchel’in 2015 yazına kadar olan sözleşmesini erken feshetmek için talepte bulunduğunu söyledi. Kulüp yönetimiyse başarılı teknik adamı bırakmak niyetinde değil.

Leverkusen dördüncülüğünü korudu

Bayer Leverkusen gelecek sezon da Avrupa arenasında boy gösterecek. Werder Bremen’i 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar ligi dördüncü sırada tamamladı. Bu da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme turundan katılacağı anlamına geliyor. Ev sahibi takım, Bremenli Theodor Gebre Selassie’nin golüne (21.), Ömer Toprak (34.) ve Heung-Min Son’un golleriyle (53.) karşılık verdi. Ligin son haftalarında Sami Hyypiä’nın ayrılmasıyla görevi devralan geçici teknik adam Sascha Lewandowski, olası 15 puandan 13’ünü toplayarak başarılı bir performans sergiledi. Gelecek sezon Leverkusen’in teknik direktörlük koltuğunda Avusturya takımı Red Bull Salzburg’dan gelen Alman hoca Roger Schmidt oturacak.

Wolfsburg ligin son haftasında takipçisi Borussia Mönchengladbach’ı 3-1 yendi. ‘Kurtlar‘ Kevin de Bruyne (30.), Ivan Perisic (68.) ve Robin Knoche'nin (81.) golleriyle sonuca giderken 'Taylar‘ın tek golünü Christoph Kramer (64.) attı. Bu sonuçla ligi beşinci sırada tamamlayan Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan, altıncı olan Mönchengladbach ise ön eleme turundan katılmaya hak kazandı.

Lewandowski gol kralı oldu

Lig ikincisi Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i deplasmanda 4-0 yendi. Maçta iki gol atan (41./80.) Robert Lewandowski 20 gole ulaşarak Bundesliga’da 2013-2014 sezonunun gol kralı olarak tamamladı. Skora katkı sağlayan diğer isimler Jojic (44.) ve Mchitarjan (82.) olurken Borussia Dortmund gelecek Cumartesi günü (17 Mayıs) Bayern Münih ile Federasyon Kupası finaline çıkacağı Olimpiyat Stadı’nda göz dolduran bir futbol sergiledi.

Şampiyon kupasını aldı

Şampiyonluğu daha mart ayında garantileyen Bayern Münih ise sezonun son maçında Stuttgart’ı 1-0 yendi. Maçın tek golünü uzatma dakikalarında Claudio Pizarro attı (90+2). Maç sonrası Bavyera ekibi 24’üncü şampiyonluk kupasını aldı.

Huub Stevens'tan veda

Stuttgart teknik direktörü Huub Stevens karşılaşma sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı. 60 yaşındaki Hollandalı teknik adam “bu durum sadece benimle ilgili“ diyerek ara vermek istediğini ifade etti. Mart ayı başında takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam sezonun bitimine bir hafta kala Stuttgart’ın ligde kalmasını sağlamıştı.

Herhangi bir iddiası ya da sıkıntısı kalmayan iki takımın mücadelesinde Hannover 96, Freiburg’u 3-2 yendi. Ev sahibi takımın gollerini Szabolcs Huszti (45.), Artjoms Rudnevs (65.) ve Edgar Prib (80.) attı. Freiburg’un sayılarını Jonathan Schmidt (50.) ve Philipp Zulechner (78.) kaydetti.

Sekizinci sıradaki Augsburg, Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenmesine rağmen Avrupa kupalarına katılma hayalini gerçekleştiremedi. Zira bir üst sırasındaki Mainz, Hamburg karşısında kazanarak 7’nciliğini korudu ve takipçisinin kendisini geçmesine izin vermedi. Augsburg'un gollerini Ragnar Klavan (29.) ve Andre Hahn (80.), Frankfurt'un tek golünü Joselu (15.) attı.

Deutsche Welle Türkçe

Stefan Nestler