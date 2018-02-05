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Spor

Nürnberg Başkonsolosluğu bölgesinde zafer Türkspor Nürnberg'in oldu

Futbolculara ödülünü Başkonsolos Yavuz Kül verdi Taner TÜZÜN / NÜRNBERG - DHA Almanya'da düzenlenen Gençler Atatürk Kupası Kapalı Salon Futbol Turnuvası'nın Nürnberg Başkonsolosluğu bölgesi finalinde SV Türkgücü Neustadt'ı 3 - 0 yenen Türkspor Nürnberg

05 Şubat 2018 14:41

Futbolculara ödülünü Başkonsolos Yavuz Kül verdi

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG - DHA

Almanya\'da düzenlenen Gençler Atatürk Kupası Kapalı Salon Futbol Turnuvası\'nın Nürnberg Başkonsolosluğu bölgesi finalinde SV Türkgücü Neustadt\'ı 3 - 0 yenen Türkspor Nürnberg birinci oldu.
Türkspor Nürnberg, 25 Mart tarihinde Erfolding/Landshut\'ta düzenlenecek Bölge Elemeleri\'nde Münih ve Stuttgart Başkonsolosluklarının görev bölgelerindeki şampiyonlarla karşı karşıya gelecek. Bu turnuvada birinci gelecek takım, Berlin finallerine katılmaya hak kazanacak.
BİRİNCİYE BİN 500 EURO ÖDÜL
Nürnberg\'deki Johann-Pachelbel-Realschule\'ye ait kapalı spor salonunda oynanan elemeler sonucunda Nürnberg bölgesi şampiyonu olan Türkspor Nürnberg\'e kupasını veren Başkonsolos Yavuz Kül, kazanan takıma aynı zamanda birincilik ödülü olarak da bin 500 Euro karşılığında çek takdim etti.
Takım kaptanı Mehmet\'e birincilik kupasını veren Başkonsolos Yavuz Kül, Türkspor Nürnberg\'in Almanya şampiyonu olmalarını da beklediklerini bildirdi.
İkinci olan SV Türkgücü Neustadt bin Euro, normal süresi 1-1 berabere biten üçüncülük maçında rakibi Vatanspor Kulmbach\'ı penaltılarla 4-3 mağlup eden SV Eyüp Sultan ise 750 Euro\'nun sahibi oldu.
FUTBOLCULARI KAZA YAPAN KARLSTADT TURNUVADAN ÇEKİLDİ
Bu arada FV Fatihspor Karlstadt\'ın bazı futbolcuları turnuvadan bir gün önce trafik kazası geçirdiği için turnuvadan çekildi. Turnuvada hakemler Tayfun Ünlü, Serkan Demir ve Faruk Göğebakan ise başarılı yönetimleri ile dikkat çektiler.
MAÇLARIN TOPLU NETİCELERİ: 
A GRUBU:
SV Türkgücü Neustadt    -     Türk SV Röthenbach : 1-0
Türkspor Nürnberg        -     FV Türkgücü Schweinfurt: 2-0
SV Türkgücü Neustadt     -     Türkspor Nürnberg: 1-3
FV Türkgücü Schweinfurt     -    Türk SV Röthenbach: 0-1
Türk SV Röthenbach         -     Türkspor Nürnberg: 1-3
FV Türkgücü Schweinfurt      -     SV Türkgücü Neustadt: 1-1

B GRUBU:
SV Eyüp Sultan        -     Vatanspor Kulmbach: 1-0
Çağrıspor Nürnberg         -     FV Fatihspor Karlstadt: 3-0
SV Eyüp Sultan         -     Çağrıspor Nürnberg: 1-0
FV Fatihspor Karlstadt     -     Vatanspor Kulmbach: 0-3
Vatanspor Kulmbach         -     Çağrıspor Nürnberg: 3-0
FV Fatihspor Karlstadt     -     SV Eyüp Sultan: 0-3

YARI FİNAL
Türkspor Nürnberg         -     Vatanspor Kulmbach: 6-0
SV Türkgücü Neustadt    -     SV Eyüp Sultan: 5-4

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI:
Eyüp Sultan             -     Vatanspor Kulmbach: 4-3 (penaltılarla)

FİNAL MAÇI:
Türkspor Nürnberg        -     SV Türkgücü Neustadt: 3-0

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