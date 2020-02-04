Nurmagomedov'a bir maç için 100 milyon dolarlık teklif

Kafes dövüşü olarak da adlandırılan Karma Dövüş Sanatları (UFC) sporcusu Dağıstan asıllı Rus Habib Nurmagomedov'a Suudi Arabistan'dan servet değerinde bir teklif geldi. Sporcunun menajeri, Floyd Mayweather veya Conor McGregor ile dövüşmesi için Orta Doğu tarihinin en yüksek rakamının teklif edildiğini duyurdu.

Habib Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdelaziz, Nurmagomedov'un boks dünyasının gelmiş geçmiş en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Floyd Mayweather veya bir diğer UFC sporcusu Conor McGregor ile dövüşmesi karşılığında 100 milyon dolar teklif edildiği açıkladı.

Nurmagomedov, 18 Nisan'da New York'ta Tony Ferguson ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanması gereken Dağıstan asıllı sporcu, teklifi kabul ettiği takdirde Suudi Arabistan'da ringe çıkacak. Bu maç içinse de 100 milyon dolar alacak.

"Habib-Floyd maçının olması daha büyük olasılık"

TMZ Sports'a açıklamalarda bulunan Ali Abdelaziz, "Suudi Arabistan'da bazı kişiler benimle konuştu ve Conor'la Suudi Arabistan'da maç yapması için 100 milyon dolar ödemek istediklerini söylediler. Habib'e de Floyd ile yapacağı maç karşılığında 100 milyon dolar teklif ettiler. Önemli değil; Habib-Floyd maçının olması daha büyük olasılık. Şu anda Tony Ferguson ile oynanacak maçı düşünüyorum" diye konuştu.

Bu haberlere karşın Nurmagomedov, Floyd Mayweather ile yapılacak maça temkinli yaklaşmıştı. Aralık ayında Rus Tass ajansına açıklamalar yapan Nurmagomedov, "Şu anda Mayweather veya bir boks maçını düşünmüyorum. Şu anda ciddi bir rakibim (Tony Ferguson) var. Öncelikle bu maçın üstesinden gelmeliyim. Boks, Mayweather'in sporu ve bu spora hayatını adadı. 50 maçın 50'sini de kazandı ve bu sporun en iyisi. Ne söyleyebilirim ki? Bu yüzden boks kuralları altında ona karşı mücadele etmek zor olacak" ifadelerini kullanmıştı.