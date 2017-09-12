Nuriye ve Semih'in avukatları gözaltına alındı

Olağanüstü Hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve açlık grevi sırasında tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın yargılandığı davanın ilk duruşmasına iki gün kala avukatlarına operasyon düzenlendi.

Halkın Hukuk Bürosu’nun İstanbul ve Ankara bürolarına yapılan operasyonda, belgelere el konuldu. 14 avukat hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Sendika.Org’un haberine göre, Gülmen ve Özakça'nın avukatlığını yapan Halkın Hukuk Bürosu'nun hem İstanbul hem de Ankara’daki yerlerine operasyonlar yapıldı, aramalar başlatıldı.

İstanbul bürosundaki avukatlar operasyon sırasında Periscope’tan yaşananları canlı yayınla aktardı. Görüntülerde iki avukatın gözaltına alındığı görüldü.

Ankara bürosu karşısından Nuriye'li Semih'li pankart

Ankara’daki aramaya, zorunlu olarak, Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden bir avukat eşlik etti.

Ankara’daki büroda aramanın sonlanması sonrası iki avukat, Halkın Hukuk Bürosu’nun alt kat karşı dairesinden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın resimlerinin bulunduğu pankart açtı, büronun önünde Nuriye ve Semih’in davasına çağrı için kuşlama yapıldı.

OHAL KHK’si ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, gözaltındaki avukatlarla görüştüğünü, sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

14 avukat hakkında gözaltı kararı var

Ankara’daki büroda çalışan ve daha geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı’na dilekçe sunmak üzere giderken polis saldırısıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan Av. Engin Gökoğlu, açlık grevindeki Esra Özakça’nın evine giderken polisler tarafından gözaltına alındı.

Toplamda 10’u İstanbul, 4’ü Ankara’dan olmak üzere 14 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şu ana kadar gözaltına alınan avukatlar: Barkın Timtik, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Süleyman Gökten, Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Yağmur Ereren.

Saatler öncesinden: Takip ediliyoruz, ne planlıyorsunuz?

Öte yandan Halkın Hukuk Bürosu’nun Twitter hesabından dün (11 Eylül) akşam saatlerinde avukatların İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olduğu düşünülen kişilerce takip edildiğinin belirtildiği mesajlar paylaşıldı. Büro, “Nuriye ve Semih’in davası