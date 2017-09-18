"Nuriye ve Semih ikinci duruşmada konuşamayabilir"

Tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatı eğitimcilerin 28 Eylül’e kadar "açlıktan kaynaklı olarak kendilerini ifade edemeyeceklerini" belirtti. Esra Özakça ise sağlık durumuna ilişkin verdiği bilgide, "tek başına yürümekte zorlandığını" söyledi.

OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) ile ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle başlattıkları açlık grevi eylemi 194’üncü gününde. Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça da açlık grevinde 120’nci güne girdi.

Gazete Karınca’nın haberine göre, Gülmen ve Özakça’nın duruşmaya getirilmemelerini ve duruşmanın 28 Eylül’e ertelenmesini tasarlanmış bir karar olarak değerlendiren eğitimcilerin avukatı Murat Yılmaz, duruşma tarihine dikkat çekti.

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Yılmaz “(28 Eylül), açlık grevinde bu aşamada olan iki insan için çok uzun bir süre. Dolayısıyla 15 gün sonra duruşmaya çıktıkları zaman bugünkü durumlarından çok daha kötü olacaklar. Belki konuşmayacaklar bilemiyoruz. Dolayısıyla asıl olarak bu duruşmaya gelip kendilerinin neden açlık grevine başladıklarını, bir örgütle bağlantılarının olmadığını anlatacaklardı. Ama maalesef bu durum ellerinden alındı” açıklamasında bulundu.

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"Esra Özakça yürüyemiyor"

120 gündür açlık grevinde olan Esra Özakça ise sağlık durumuna ilişkin verdiği bilgide, tek başına yürümekte zorlandığını ve gün içinde çok yorgun düştüğünü belirtti. Özakça'nın açıklamaları şöyle:

"Gündüz ben de çok yorgun oluyorum. Artık bazı şeyleri tek başıma yapmakta zorlanıyorum. Uykusuzluk çok fazla yaşadığım için gün içinde hep yorgun hissediyorum kendimi. Ağzımın içi tamamen yara ve bu da sıvı almamı etkiliyor."

İkinci duruşma 28 Eylül'de

Gülmen ve Özakça’nın yargılandığı davanın ilk duruşması 14 Eylül günü Ankara Adliyesi 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ancak Gülmen ve Özakça “güvenlik” gerekçesiyle duruşmaya getirilmedi. Mahkeme duruşmaya getirilmeyen Gülmen ve Özakça’nın “savunma yapmadıkları” gerekçesiyle tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Davanın ikinci duruşması ise 28 Eylül günü Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülecek.

Semih Özakça'ya bir dava daha

Esra Özakça ayrıca eşi Semih Özakça hakkında yeni bir davanın açıldığını ve davaya katılması için mahkemeden çağrı geldiği bilgisini de paylaştı. Ancak davanın detaylarına ulaşamadıklarını kaydetti. Özakça, 28 Eylül’de görülecek duruşma için dayanışma çağrısında bulundu.