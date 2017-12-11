'Nuriye ve Semih için Dayanışma'dan OHAL Komisyonu'na çağrı: Kararı derhal açıklayın

Açlık grevlerinin 278’inci gününde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için OHAL Komisyonu’na “Nuriye ve Semih'in dosyalarına dair alınan kararı derhal açıklayın” çağrısı yapıldı.

Nuriye ve Semih İçin Dayanışma, açlık grevlerinin 278’inci gününde olan Gülmen ve Özakça için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube binasında basın toplantısı yaptı. Toplantıya, Yüksel Caddesi eylemcilerinden Veli Saçılık, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilcisi Ümit Efe’nin yanı sıra dayanışma üyeleri de katıldı. Açıklama yapan Ümit Efe, Yüksel’deki “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin 398’inci gününe geldiğini hatırlatarak, “Siyasi iktidarın direnişi kriminalize etme ve itibarsızlaştırma çabaları; saldırı, işkence, gözaltı, tutuklama ve tecrit politikasıyla birlikte amacına ulaşamamıştır. Nuriye ve Semih'in direnişi tüm toplumun vicdanında yer bulmuştur” dedi.

"Komisyonun çalışrığı muamma"

Mezapotamya Ajansı'nın haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) işaret etmesiyle 2 Ocak'taki Bakanlar Kurulu kararında 23 Ocak tarihli 685 Sayılı KHK ile 7 üyeli Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulduğunu belirten Efe, 17 Temmuz 2017’den itibaren başvuru almaya başlayan komisyona Gülmen ve Özakça’nın 20 Temmuz'da başvuru yaptıklarını hatırlattı.

14 Eylül'de başvuruların tamamlanmasıyla komisyonun ellerindeki dosyalara dair kararları Kasım ayının ikinci haftasında ilan etmesi gerektiğini kaydeden Efe, üç farklı tarihte beyan ettikleri tarihlerde herhangi bir dosyaya dair kamuoyuna bilgi vermediklerini söyledi. OHAL İnceleme Komisyonu’yla görüşme ve iletişim çabalarının yanıtsız ve muhatapsız kalındığına dikkat çeken Efe, komisyonun çalışıp çalışmadığının ise muamma olduğunu belirtti.

"Emekçilerin hayatını gasp etmek suçtur"

Efe, OHAL inceleme Komisyonu Başkanvekili Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Salih Tanrıkulu, OHAL Komisyonu üyeleri; Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Esat Işık, Danıştay Tetkik Hakimi Murat Aytaç, Mülkiye Baş Müfettişi Hasan Işıldak ve MEB Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal'e, şu çağrıda bulundu:

* Nuriye ve Semih'in dosyalarına dair alınan kararı derhal açıklayın,

* Komisyonunuzun çalışıp çalışmadığı bir muammadır, bu belirsizliğe bir açıklık getirin,

* Yüzbinlerce insanın yaşamını çalmaya, Nuriye ve Semih'i yaşamın kıyısına itmeye hakkınız yok,

* Derhal ve siyasi müdahaleden bağımsız Nuriye ve Semih'e dair devam eden bu süreci kamuoyuna açıklayın.

Sadece komisyonun işini yapmasını istediklerini dile getiren Efe, açlık grevinde iki eğitimciyi ve yüzbinlerce emekçinin hayatını gasp etmenin suç olduğunu söyledi.

"Arkadaşlarımızın vücudu hafif, varlığı ağırdır"

Daha sonra söz alan Veli Saçılık ise, AKP’nin toplumun Gülmen ve Özakça’ya ilgisini kırmaya çalıştığını belirterek, “Nuriye’nin kilosu şu anda 34, Semih görece biraz daha iyi görünüyor; ama o da aşağı yukarı aynı” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın dün yapmış olduğu bir açıklamada, komisyonun 2 hafta içinde bir karar vereceğini dediğini aktaran Saçılık, bu tip sözlerin benzerini 6 aydan fazladır duyduklarını; ama hiçbir kararın verilmediğini dile getirdi. 100 bin defa “Nuriye ve Semih yaşasın” diyeceklerini ifade eden Saçılık, “Ortada bir şeyler varmış gibi bize göstermeyin. Bugün, bu direniş bu noktaya geldiyse bizim haklı ve meşru duruşumuzdur. Derhal komisyon işini görmelidir. Arkadaşlarımızın vücudu hafif; ama varlıkları ağırdır. Yoksa hükümet bu ağırlığın altında ezilecektir” ifadesini kullandı.