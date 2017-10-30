Nuriye Gülmen'in babası: Tehdit edildik

Açlık grevinde 235 günü geride bırakan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın aileleri çocuklarının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. SES Ankara Şubesi’nde yapılan açıklamaya CHP Milletvekili Mustafa Balbay da katıldı.

Numune Hastanesi'nde tutuklu bulunan Nuriye Gülmen’in babası Şaban Gülmen, Kütahya’daki Emniyet güçlerinin kendisini ve akrabalarını tehdit ettiğini söyledi.

Emniyet yetkililerinin açlık grevini sonlandırmak için kendisini kullanmaya çalıştığını belirten Gülmen, "Evime gelerek çocuğumun açlık grevini sonlandırması için beni ve ailemi öne sürdüler. Emniyet güçleri yakınlarıma kardeşlerime mantık dışı, insanlık dışı söylemlerde bulundu.Tehdit edildik. Evlerin yakılacağını ve taşlanacağını söylediler” dedi.

"Devlet düşmanı olmak istemiyoruz"

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, kızı Nuriye Gülmen’in eylemiyle ilgili ilk kez konuşan Şaban Gülmen şunları söyledi:

"Biz devlet düşmanı olmak istemiyoruz. Siyasetin uygulamaları bizi devlet düşmanı yaptırmasın. Zorla devlet düşmanı olmamız için ellerinden gelen tüm gayreti göstermektedirler. Aileler olarak barışın sağlanması adına çocuklarımızın görevine iade edilmesini istiyoruz. Yönetenler barışı sağlamak, birleştirici olmak zorundalar. Biz devlet düşmanı olmak istemiyoruz. Çocuklarımızın işini geri vermeleri bizim de yaşam tarzımızın normale dönmesini sağlayacak.”

"Çocuklarımız organlarından yemeye başladı"

Açlık grevi eylemini sürdüren ve tahliye edilen Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça, OHAL Komisyonu'nun karar vermemesine tepki gösterdi.

"Çocuklarımız organlarını yiyor, öldükten sonra mı komisyon kuracaklar” diyen Özakça şöyle devam etti:

"Çocuklarımız organlarından yemeye başladı. Yetkililere sesleniyorum. Bizim çocuklarımız hiçbir suçları yokken işlerinden atıldılar. Çocuklarımızın hayatı daha fazla riske girmeden işine geri dönüp eylemin bitmesini istiyorum. Dayanacak gücümüz kalmadı artık.”

Balbay: Bize düşen mücadeleye omuz vermek

İki eğitimcinin ailelerinin yaptığı açıklamaya destek veren CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Gülmen ve Özakça’nın hak arama mücadelesi içerisinde sembol isimler haline geldiklerini hatırlatarak, “Bize düşen onların bu mücadelesine omuz vermek” dedi.

İnsanların hak aramak için bedenlerini ortaya koymaya başladığını, bunun nedeninin de hukuk arama yollarının kapalı olmasından kaynaklandığını söyleyen Balbay şöyle konuştu:

“Buradan AİHM’e çağrı yapıyorum, topu taça atmasınlar. Türkiye’de iç hukuk yolu varmış gibi gösterip karar almasınlar. Tutukluluk bir cezaya dönüşmüştür. Hapis içinde hapis. Artık Türkiye’de müebbet hapsin yanında müebbet işsizlik de ortaya çıkmıştır.”