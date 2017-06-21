Nuriye Gülmen’in avukatı: Nabzı çok düşük, görüşü yarıda kesmek zorunda kaldık

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın 105’inci gününe giren açlık grevleriyle ilgili olarak avukatları Serdar Kozağaçlı’dan açıklama geldi. Kozağaçlı “Nuriye ile avukat görüşünü yarıda kesmek zorunda kaldık. Nabzı çok düşük göğsünde sancı ve baskı var. Sesimizi yükseltelim geç olmadan” dedi.

“Sesimizi geç olmadan yükseltelim”

Kozağaçlı sosyal medya hesabında, yaptığı paylaşımda “Nuriye ile avukat görüşünü yarıda kesmek zorunda kaldık. Nabzı çok düşük göğsünde sancı ve baskı var. Sesimizi yükseltelim geç olmadan” diye yazdı.