Nuriye Gülmen'in avukatı: Artık her şeyi bekleyebilir pozisyondayız!

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından “İşimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde eylem başlatan ve şu anda Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, açlık grevlerinin 163'üncü gününde. Eğitimcilerin avukatı Oya Aslan, ikilinin sağlık durumlarına dair “Nuriye’nin sağlık durumu önemli bir eşikte ve Nuriye açısından artık her şeyi bekleyebilir bir pozisyondayız” dedi.

Kadıköy’de eylem

OHAL KHK’sıyla ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, grevlerinin 76’ncı gününde tutuklanmışlardı. Nuriye ve Semih İçin Dayanışma Platformu üyeleri, bugün Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde bir araya gelerek Gülmen ve Özakça’nın durumlarına dikkati çekti.

Dihaber’in haberine göre ‘Açlık grevi 163’üncü gününde! İşimizi geri istiyoruz’ yazılı pankart açan eylemciler ‘Nuriye-Semih yalnız değildir’, ‘KHK’lar gidecek biz kalacağız’ ve ‘Nuriye ve Semih yaşasın’ sloganlarını attı.

"Her şeyi bekleyebilir bir pozisyondayız"

Eğitimcilerin avukatı Oya Aslan, ikilinin sağlık durumlarına dair şu bilgileri verdi:

“Nuriye’nin sağlık durumu önemli bir eşikte ve Nuriye açısından artık her şeyi bekleyebilir bir pozisyondayız. Vücut direnci yeterince güçlü değil enfeksiyon kapma riskiyle karşı karşıya. En son kardeşi iki gün önce refakatçi olarak kabul edildi. Semih’in vücut direnci yine biraz daha güçlü ama o da önemli bir eşikte.”

Avukat, sağlık durumları nedeniyle görüş sınırlandırması sonrası müvekkilleriyle günde iki saat görüşebildiklerini anlattı.

Eylem sonrası ikilinin taleplerini anlatan bildirilen dağıtıldı. Özakça ve Gülmen, KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle eyleme başlamıştı.