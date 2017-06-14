Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi 100'üncü gününe girdi, Sezen Aksu çağrı yaptı

Sanatçı Sezen Aksu, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın 100’üncü gününe giren açlık grevlerine ilişkin olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Gülmen ile Özakça, "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanmıştı.

Aksu, “yönetim kademesinde görevlendirilmiş tüm vicdan sahiplerine” yaptığı çağrıda, “Yaşamı savunmak için sayılı son günler, hatırlatmak istedim” ifadesini kullandı.

Prof. Hakan Gürvit anlattı; Gülmen ve Özakça'nın açlık grevinde neler olabilir, hayati tehlikeler ne, olası bir sonlandırma nasıl olmalı?

Aksu’nun paylaşımı şöyle: