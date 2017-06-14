T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi 100'üncü gününe girdi, Sezen Aksu çağrı yaptı

"Yaşamı savunmak için sayılı son günler, hatırlatmak istedim"

14 Haziran 2017 17:00

Sanatçı Sezen Aksu, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın 100’üncü gününe giren açlık grevlerine ilişkin olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Gülmen ile Özakça, "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanmıştı.

Aksu, “yönetim kademesinde görevlendirilmiş tüm vicdan sahiplerine” yaptığı çağrıda, “Yaşamı savunmak için sayılı son günler, hatırlatmak istedim” ifadesini kullandı. 

Prof. Hakan Gürvit anlattı; Gülmen ve Özakça'nın açlık grevinde neler olabilir, hayati tehlikeler ne, olası bir sonlandırma nasıl olmalı?

Aksu’nun paylaşımı şöyle:

ETİKETLER

Nuriye GülmenSemih ÖzakçaSezen Aksu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24