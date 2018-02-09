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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça taburcu oldu

Açlık grevini bırakmalarının ardından hastanede tedavi altına alınmışlardı

09 Şubat 2018 16:39

324 gün boyunca sürdürdükleri açlık grevini bırakmalarının ardından hastanede tedavi altına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça bugün taburcu oldu. Gülmen sosyal medya hesabından taburcu olduklarını duyurarak “Taburcu olduk bugün. Hepimiz iyiyiz. Mehmet amcayla birlikte evimizdeyiz" dedi. 

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmelerinin ardından başladıkları açlık grevi eylemini 324 gün sürdüren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, tedavi altına alındıkları hastaneden taburcu edildi. 

Taburcu olduklarını bir diğer açlık grevi eylemcileri Esra Özakça ve Mehmet Güvel’le çektikleri fotoğrafla sosyal medya hesabından duyuran Gülmen “Taburcu olduk bugün. Hepimiz iyiyiz. Mehmet amcayla birlikte evimizdeyiz. Ziyaret için tekrar açıklama yapacağım. Bir kez daha: Yaşasın direniş yaşasın zafer! Yaşasın Yüksel direnişimiz” notunu paylaştı.

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