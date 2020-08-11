Grup Yorum’un yapacağı halk konseri öncesi gözaltına alınan, KHK ile görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen tutuklandı.

İstanbul Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskınında gözaltına alınan Rıdvan Akbaş ve Nuriye Gülmen tutuklandı.

Halkın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülmen ile birlikte gözaltına alınanlardan Rıdvan Akbaş'ın da tutuklandığını, Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul'un ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklandı. Müvekkillerimiz Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul adli kontrolle serbest bırakıldılar" ifadelerine yer verildi.