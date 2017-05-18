Nuriye Gülmen: Kemal Amca bize yeniden ışık oldu

Açlık grevinin 70’inci gününde açıklama yapan Nuriye Gülmen, “Bu direnişi hiçbir şekilde engelleyemeyeceksiniz. Açlık grevini asla bırakmayacağım” dedi. Gülmen, oğlunun kemiklerini almak için 83 gündür açlık grevi yapan ve talebi kabul edilen Kemal Gün için "Bize yeniden ışık oldu" dedi.

dihaber’de yer alan habere göre, Ankara Yüksel Cadde’sinde bir araya gelen Yüzüncü Yıl İnisiyatifi üyeleri ile Çağdaş Hukukçular Platformu üyeleri Nuriye Gülmen İle Semih Özakça’yı ziyaret etti. Alanda kendisine ziyaret gerçekleştiren yurttaşlara konuşan Nuriye Gülmen, 83 gündür açlık grevine giren Kemal Gün’ün direnişini selamlayarak, “Kemal amcanın direnişi zaferle sonuçlandı” dedi.

"Direnişi bize ışık oldu"

Alanda kendilerini ziyaret eden kişilere teşekkür ederek konuşmasına başlaya Nuriye Gülmen, Tunceli'de oğlunun kemiklerini almak için 83 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün’ün direnişinin zaferle sonuçlandığını dile getirdi. Gülmen, “Semih’le tutmayan bacaklarımızla halay çektik. Gerçekten çok güzel bir haberdi. Direnenlerin kazanacağına olan inancımız bir kere daha tazelendi. 77 yaşında direnmeyi öğreten Kemal amca, bize yeniden umut oldu, ışık oldu” dedi.

"Ailemi rahat bırakın"

Gülmen daha sonra polislerin sürekli olarak ailesini taciz ettiğini aktararak, “Polis bu kez iki amcama ve amcamın oğullarının yanına gitmiş. Ailemi bir şekilde korkutmayı başarmışlar. Kütahya Emniyeti’ne sesleniyorum. Ailemi rahat bırakın. Bu direnişi hiçbir şekilde engelleyemeyeceksiniz. Açlık grevini sizin çabanızla asla bırakmayacağım. Siz ne yaparsanız yapın bu direnişe yetemezsiniz” diye konuştu. Gülmen, küçük oyunlarla bir sonuç alınamayacağını ve açlık grevini zaferle sonuçlandıracaklarını belirtti.

Daha sonra konuşan Yüzüncü Yıl İnisiyatifi üyesi Semra Yumuşak ise, Gezi eylemlerinden beridir alanlarda olduklarını, her zaman ülkenin her yerinde çığlık olmaya çalıştıklarını belirtti. Yumuşak, “Bizi buraya taşıyan şey KHK değildir. Bizi buraya getiren şey Nuriye ve Semih’in inatçı direnişlerindir. Biz direniş zaferle sonuçlanıncaya kadar Nuriye ve Semih’in yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.