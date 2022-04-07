Nuriye Gülmen’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Okmeydanı'nda bir kültür merkezine yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan, aralarında ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen'in bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Gülmen ile bir sanığın 'Örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ağustos 2020 tarihinde Okmeydanı'nda bulunan bir kültür merkezinde arama yapıldığı aktarıldı. Sanık Nuriye Gülmen'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığının belirtildiği mütalaada, bu kişilerin sloganlar attıkları kaydedildi. Mütalaada, ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, Türkiye'de faaliyet yürüten kişilere kod ismi verildiği ve yazışmalar sırasında bu isimlerin kullanıldığı belirtildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen'in Ankara'da 324 gün açlık grevi yaptığı ve siyasi kazanım elde ettiği gerekçe gösterilerek, örgütten gelen talimatla bu eylemini sonlandırdığı kaydedildi. Mütalaada, "Gülmen'in DHKP/C silahlı terör örgütünün 'Direnişler Meclisi' yapılanmasının sorumlusu olduğu ve örgüt içi yazışmalarında 'Agül/Ayşegül' kod adını kullandığı" ifade edildi.

Mütalaada Nuriye Gülmen için 15 yıla kadar hapis istemi

Sanıklar Fırat Kaya ve Olcay Karadağ'ın üzerlerine atılı 'DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediği belirtilen mütalaada, beraatları talep edildi. Mütalaada, sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ'ın ise 'DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

"Adaletsizliği kabul etmiyorum"

Tutuklu sanık Nuriye Gülmen mütalaaya karşı savunmasında SEGBİS ile konuşmakta zorluk çektiğini söyleyerek, "20 aydır tutukluyum. Özgürlüğümden mahrumum, ailemden uzağım. Adaletsizliği kabul etmiyorum." dedi. Sanık Yasemin Karadağ ise savunmasında sağlık sorunları olduğunu belirterek, "Kaçma şüphesinden bahsediliyor ancak kaçmak için sağlıklı olmak gerekiyor. Mağduriyetlerimin görülerek, tahliye edilmeyi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep eden avukatlar, tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıklar Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, diğer sanıkların da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. (DHA)