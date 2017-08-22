Nuriye Gülmen: Bize yapılan bu zulmü unutmayacağım

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işlerine geri dönmek için Sincan İnfaz Kampüs Hastanesi’nde sürdürdükleri açlık grevi eylemi 167 gününe girdi.

Günde 7 saat olan görüş süresinin 2 saate düşürüldüğü cezaevinde Gülmen ve Özakça'yı ziyaret eden avukat Ayşegül Çağatay, Dihaber’e açıklamada bulundu.

"Hak ihlalleri arttı"

Çağatay, "En az 6-7 litre sıvı tüketmek zorundalar. Şişeleri kaldırmaları bile çok zordu" dedi. Gülmen ve Özakça’ya yönelik hak ihlallerinin daha da arttığını aktaran Çağatay, infaz hastanesi doktorlarının "zorla müdahale" ile müvekkillerini tehdit ettiğini söyledi.

"Kendime geldiğim an o serumu yine çıkartıp atacağım"

Çağatay, avukat görüşmelerinde Gülmen'in, "Doktorlar zorla müdahale ile bizi tehdit ediyorlar ve bunun bir son olmadığını biliyoruz. Biz belirleyeceğiz süreci. Ben her şeyi, açlık grevini bile unutsam, bize yapılan bu zulmü unutmayacağım. Kendime geldiğim an o serumu yine çıkartıp atacağım, yine açlık grevine gireceğim taleplerim kabul edilene kadar" dediğini belirtti.

"Deri dökülmeleri başladı"

Avukat Çağatay, "Nuriye’nin ışıktan rahatsızlığı arttığı için doktorlardan biri Nuriye’ye ‘Camınıza karartma perde yaptıracağız’ dedi, ama henüz böyle bir şey yok. Derilerinde dökülmeler oluyor, çok inceldi derileri ve kuruyor. Her gün duş almaları gerekiyor, yatak yaraları oluşuyor. Deri döküntüleri için de yağ sürmeye çalışıyorlar. Kitaplarla ilgili sorunlar hâlâ mevcut. Ayrıca daha önce düzenli verilen gazeteler şu anda gardiyanların keyfi uygulamaları nedeniyle düzensiz veriliyor" diye konuştu.