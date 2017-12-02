Nuriye Gülmen açlık grevinin 269. gününde tahliye edildi: Sizi gördüğüme inanamıyorum!

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve sınıf öğretmeni Semih Özakça'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Nuriye Gülmen, örgüt üyeliğinden 5 yıl hapis cezasına, cezanın artırımla 7,5 yıla çıkmasına, indirimle 6 yıl 3 ay cezasına karar verilerek, tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi'nden taburcu edilen Gülmen, ambulansla Altındağ ilçesindeki bir arkadaşının evine getirildi. Gözyaşları ve alkışlar ile karşılanan Gülmen, ambulanstan inerken zafer işareti yaptı.

Kardeşi Beyza Gülmen refakatinde hastaneden çıkan Gülmeni Yüksel Caddesi eylemcileri evinin önünde bekledi. Ambulanstan inen Gülmen’in morali iyi görünürken ilk sözleri “Sizi gördüğüme inanamıyorum” oldu. Kendisi için hazırlanan odada Semih ve Esra Özakça, Gülmen’i karşıladı.

Açlık grevinin 269. gününde gelen tahliye

Eskişehir'de (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edildikten sonra 'işimi geri istiyorum' diyerek Ankara'da açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen, açlık grevinin 269'uncu gününde, davanın 6'ncı duruşmasında tahliye edildi. Nuriye Gülmen'in tahliye haberini alan yakınları da tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi'ne akın etti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, gelen yaklaşık 200 kişiyi olası bir eyleme karşı uzaklaştırdı. Hastanenin önünde etten duvar oluşturan çevik kuvvet ekipleri basın mensuplarının da burada görüntü almasına izin vermedi.

Ambulansla hastaneden çıkarılan Nuriye Gülmen, Altındağ ilçesinde bulunan bir arkadaşının evine getirildi. Alkışlar ve gözyaşları içinde ambulanstan inen Gülmen, kendisi ile birlikte açlık grevi yapan ve daha önce tahliye edilen Semih Özakça ile zafer işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

Nuriye Gülmen'in annesi Cemile Gülmen, tahliye haberini aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek "Kızımıza kavuştuk diye seviniyoruz. İnşallah açlığının bitmesini istiyoruz. Açlık grevi ile ilgili bir şey konuşmadık, ama işine dönmediği sürece bırakmaz. Daha çok yakından göremedik ama şu anda zayıf, yani bitkin durumda" dedi.



Baba Şaban Gülmen ise, "Tahliye olduğu için sevinçliyiz. İnşallah bu zor günleri de atlatıp daha iyi günlere kavuşmak istiyoruz. Daha çocuğumuzla konuşmadık, ama zannediyorum ki işine dönene kadar açlık grevine devam edecek. Fiziki olarak bitkin. Vücut yapısı çok zayıf, bitkin durumda. İnşallah düzelir" diye konuştu. (DHA)

