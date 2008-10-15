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Yaşam

Nuriş'in gardiyanı dayak ekibinde

Ergin kardeşlere tabanca ve esrar temin etmekten ceza alan gardiyan Cuma K. cezaevinde işkenceyle öldürülen Engin Çeber’i döven gardiyanlar arasında.

15 Ekim 2008 03:00

Engin Çeber’le tutuklanan arkadaşları 70 görevliyle yüzleşti ve dayak atanları teşhis etti. İnfaz ekibinde Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere Uşak’taki isyanda üç tabanca ve esrar vermekten ceza alan gardiyan Cuma K. da var

Engin Çeber’in arkadaşları Özgür Karakaya ve Cihan Gün soruşturmanın niteliği ve gecikmemesi için Metris cezaevinde önceki gün teşhişte bulundu. Metris 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevleri gardiyanları Karakaya ve Gün’ün karşılarına resmi kıyafetleriyle çıkarıldı.

Nuriş’e esrar ve tabanca verdi

Teşhis edilen gardiyanlar arasındaki bir isim ise son derece dikkat çekiciydi. Gardiyanlardan Cuma K., 2000 yılında Uşak kapalı Cezaevi’nde Ergin kardeşlerin çıkardığı isyan sırasında tutuklanmıştı. Cezaevinde İnfaz Koruma Baş Memuru olan Cuma K., cezaevine 3 tabanca ve esrar sokarak Nuri ve Vedat Ergin’e yardım ve yataklık ettiği suçundan hüküm giydi ve 2.5 ay hapiste kaldı. Tutukluluğunu daha önce gardiyanı olduğu Uşak Cezaevi’nde geçiren Cuma K. tahliye olduktan sonra göreve iade edildi, önce Ardahan ardından da Metris Cezaevi’nde görev yaptı.

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