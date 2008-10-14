Nuriş'in adamına motosiklet üzerinde infaz

Balat'ta Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin'in adamlarından biri olduğu iddia edilen Ömür Milkaya, pusuya düşürülerek çapraz ateşle öldürüldü



Edinilen bilgiye göre, adam öldürme ve yaralama suçlarından çok sayıda sabıkası bulunan ve 3 ay önce şartlı tahliye edilen 37 yaşındaki Ömür Milkaya, saat 03.30 sıralarında Fatih Kasım Gürani Mahallesi, Sultançeşmesi Sokak'ta, motosikletiyle ilerlerken pusuya düşürülerek öldürüldü.



Cinayetten yaklaşık bir saat önce Balat'taki evinde telefonla tehdit alan Milkaya, tehditlere aldırmadan motosikletiyle dışarı çıktı. Kasım Gürani Mahallesi'nde iki kişi tarafından çarpraz ateşe tutulan Milkaya, belindeki silahını ateşleyemeden can verdi. Saldırganlar olayın ardından kaçmayı başarırken, mahalle sakinleri silah sesleri üzerine sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemede bulundu.



3 gün önce de saldırıya uğramıştı



Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin'in adamlarından olduğu öğrenilen Ömür Milkaya'nın adam öldürme ve yaralama suçlarından sabıkası olduğu, poliste de çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu bildirildi.



Milkaya'nın, son olarak 7 yıl önce öldürülen ağabeyi Aziz Milkaya'nın katillerini 2003 yılında vurduktan sonra cezaevine girdiği belirlendi. 3 ay önce şartlı tahliye dilen Milkaya'nın cezaevinden çıktığından beri tehdit edildiği belirtildi. Ömür Milkaya'nın, 3 gün önce de uğradığı bir silahlı saldırıdan sağ kurtulduğu ortaya çıktı.



Ölen arkadaşıyla konuştu



Milkaya'nın öldürülme haberini alan arkadaşları olay yerine akın etti. Polis ekipleri güvenlik şeridini alarak cesedin yanına gelmeye çalışan arkadaşlarını engellemeye çalıştı. Ancak güvenlik şeridini aşmaya çalışan bir kişiyi 2 polis engellemeyedi. Polisleri önüne katarak güvenlik şeridini geçmeye çalışan bu kişi polisler tarafından yere yıkılarak etkisiz hale getirildi. Sakinleşmesi için yerde bekletilen bu kişi polis ekiplerine arkadaşını göstermeleri için adeta yalvardı. Polislerin üzerinden kalkmayarak yerde beklettiği bu kişi daha sonra cesedin başına gelerek konuşmaya başladı. Ölen arkadaşının sözünü dinlemediğini söyleyen arkadaşı uzun süre cesedin başında bekledi



