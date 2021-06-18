'Nuriş Kardeşler' organize suç örgütü operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da, “Nuriş Kardeşler" ya da “Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 20 şüphelinin 19’u tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda “Nuriş Kardeşler" ya da “Karagümrük Çetesi” olarak adlandırılan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmiş, 27 şüphelinin yakalanması için 53 adrese yapılan eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Operasyonsa 20 şüpheli yakalanmıştı.

Başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü Nuri Ergin’in de aynı soruşturma kapsamında yargılandığı ifade edilirken, kardeşi Soner Ergin, kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E. de son operasyonda gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ç. adlı şüphelinin ise ‘adli Kontrol’ şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı. (İHA)

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