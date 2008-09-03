Nuriş 8 yıl önce Küçük'ü itiraf etti ama...

Ergin kardeşlerin Veli Küçük ile olan ilişkilerini bundan 8 yıl önce itiraf ettiklerinin görüntüleri ele geçti. Ergenekon soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz'e gönderilen bir CD'de ele geçen görüntülerde Ergin kardeşler'in kanlı Uşak isyanı ve isyan sırasında cama çıkarak aralarında yaptıkları konuşmalar kayda giriyor. Nuri Ergin kardeşi Vedat Ergin'e devlet için kurşun sıktıklarını bağırarak Veli Küçük'ü aramasını istiyor.



Fox tv'de yayınlanan görüntülerde, Vedat ve Nuri Ergin’in Uşak cezaevinde çıkardıkları isyan sırasında çekilen görüntülerde iki kişi camdan atılıyor, Nuri Ergin, Veli Küçük’le olan ilişkisini açıklıyor.



Tarih 2000 yılı, ekim ayı. Yer uşak cezaevi... Türkiye güne kanlı bir isyan haberiyle uyandı. Çete lideri Nuri Ergin ve kardeşi Vedat Ergin, yaklaşık 200 adamıyla birlikte cezaevini kan gölüne çevirdi..



Mahûmları diri diri yaktılar



118 kişinin rehin alındığı, insanların diri diri yakılıp, gözlerinin oyulduğu olaylarda 5 kişi öldürüldü.

İçerde kan gövdeyi götürürken, çete lideri Nuri Ergin önce pencereye çıkıyor.. Ve tarihi bir itirafta bulunuyor:

Nuriş lakaplı Nuri Ergin'in "devlet bana öldürttü" dediği Mustafa Duyar Sabancı suikastının faili.

Ardından elinde bir tabanca ile kardeşi Vedat Ergin çıkıyor pencereye, yanında yüzlerini maskelerle kapatmış adamları var. "Devlet için kurşun sıktık" diyor ve devlet zannettiği kişinin kim olduğunu açıklıyor.

Bu sözlerin ardından katliam yeniden başlıyor. Ergin kardeşler ve adamları iç çamaşırına kadar soydukları bir mahkumu pencereden aşağı atıyor.

Bir kaç dakika sonra pencereye çıkartılan bir mahkum daha var. Biraz önce aşağı atılan mahkum ona göre çok şanslı. Çünkü bu kişi aşağı atılmadan önce göğsüne 5-6 bıçak darbesi alıyor:



Savcı "teröristleri ve çeteleri Küçük koordine etti" diyor



Ergin kardeşler öldürüleceklerini düşündükleri için mi bu itiraflarda bulundu bilinmez ama Ergenekon savcıları bu sözleri ciddiye aldı. Sabancı'yı öldüren DHKP-C terör örgütü, tetikçiyi öldürenler ise Nuriş çetesiydi... Ve savcılar iki olayı bir araya getirenin davanın kilit ismi emekli Tuğgeneral Veli Küçük olduğuna kanaat getirdiler:

"Nurişler çetesinin Mustafa Duyar'ı öldürmek için haklı bir nedenlerinin olmadığı, aldıkları talimat gereği bu eylemi gerçekleştirdikleri, cezaevi isyanındaki görüntülerden de Mustafa Duyar'ın öldürülmesi olayını Veli Küçük'ün talimatı ile yaptıkları, eylemin duyar'ın konuşmasını önlemek için yapıldığı, dolayısıyla eylemi planlayan ve azmettirici olduğu anlaşılan Veli Küçük'ün hem DHKP-C terör örgütü hem de Nurişler çetesi ile koordinasyonu sağladığı anlaşılmaktadır."

İddialar, itiraflar böyle. Ortada iki cinayet var, birbirinden karanlık ilişkiler var, son sözü yine yargı söyleyecek

