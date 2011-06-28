-NURİ YAMAN TOPRAĞA VERİLDİ MUŞ (A.A) - 28.06.2011 - Eski BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman (67), memleketi Muş'ta toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre, Yaman'ın cenazesi uçakla İzmir'den Van'a, buradan da karayoluyla Muş'un Malazgirt ilçesine getirildi. Van Belediyesine ait araçla ilçe merkezine getirilen Yaman'ın cenazesi için, Alparslan 1071 Zafer Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yaman'ın cenazesi daha sonra, ilçe merkezindeki Şeker Bulak Mezarlığında toprağa verildi. Bu arada Muş Bağımsız Milletvekilleri Sırrı Sakık ve Demir Çelik, Iğdır Bağımsız Milletvekili Pervin Buldan, BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, Van Bağımsız Milletvekilleri Nazmi Gür ile Özdal Üçer de ilçeye gelerek, Yaman'ın ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu. Öte yandan Yaman'ın ailesi tarafından Şeker Bulak Mahallesinde taziye çadırı kuruldu.