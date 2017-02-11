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Kültür-Sanat

Nuri Sesigüzel'den sevenlerini üzen haber

Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgileri Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu

11 Şubat 2017 17:59

Türk Halk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'den gelen haber hayranlarını üzdü. Geçen yıl bel fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Sesigüzel'in, ayağa kalkmakta zorlandığı öğrenildi.

Ünlü sanatçının sağlık durumu ile ilgili bilgileri Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu. Nuri Sesigüzel'in fotoğrafını sayfasında paylaşan Akay, altına şu notu düştü:

"Nuri Sesigüzel’in maalesef sağlık durumu iyi değil ve acı içinde. Geçen sene kısa aralıklarla üç kez bel fıtığı ameliyatı olan değerli sanatçımız iyileşemedi. Evinde yataktan dahi zor kalkabilen Sesigüzel, yürüyemiyor ve hareket etme zorluğu çekiyor. Doktorunun önerisi ile yeni tetkikler geçirecek olan sanatçımıza, acil şifalar diliyorum."

İşte Onur Akay'ın paylaşımı şöyle:

 

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