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Spor

Nuri Şahin'li Werder Bremen, Galatasaray'ın rakibini devirdi

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Schalke 04, Bundesliga 8'inci hafta maçında sahasında Nuri Şahin'li Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu

21 Ekim 2018 00:45

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'ndaki rakibi Schalke 04, Bundesliga 8\'inci hafta maçında sahasında Nuri Şahin\'li Werder Bremen\'e 2-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Schalke 04, ligde Werder Bremen\'e 43\'üncü ve 66\'ncı dakikalarda Eggestein\'in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.
Maçta 78 dakika forma giyen Nuri Şahin, bu dakikada yerini Kevin Mohwald\'a bıraktı.
Bu sonuçla Schalke 04, 8\'inci hafta sonunda toplamda aldığı 6 puanla 16\'ncı sırada yer aldı. Werder Bremen ise puanını 17\'ye yükselterek haftayı ikinci sırada noktaladı.

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