Nuri Şahin'li Werder Bremen, Galatasaray'ın rakibini devirdi

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'ndaki rakibi Schalke 04, Bundesliga 8\'inci hafta maçında sahasında Nuri Şahin\'li Werder Bremen\'e 2-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Schalke 04, ligde Werder Bremen\'e 43\'üncü ve 66\'ncı dakikalarda Eggestein\'in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Maçta 78 dakika forma giyen Nuri Şahin, bu dakikada yerini Kevin Mohwald\'a bıraktı.

Bu sonuçla Schalke 04, 8\'inci hafta sonunda toplamda aldığı 6 puanla 16\'ncı sırada yer aldı. Werder Bremen ise puanını 17\'ye yükselterek haftayı ikinci sırada noktaladı.