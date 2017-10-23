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Spor

Nuri Şahin'den genç sporculara öğütler: Çok çalışın; hayata dair konuşacak bilginiz olsun...

"Yaptığınız işten zevk alın; başarıyı değil, mutluluğu arayın"

23 Ekim 2017 22:30

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, kendisinden tavsiye isteyen genç sporculara, "Çok çalışın. Hayata dair konuşacak bilginiz olsun. İlgi, vizyonu getirir" yanıtını verdi.

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Nuri Şahin, Twitter hesabı üzerinden genç sporcuların kendisinden tavsiye istediğini belirterek gençlere öğütlerde bulundu.

29 yaşındaki milli oyuncunun Twitter hesabı üzerinden gençlere verdiği öğütler şöyle:

"Genç sporcu kardeşlerim sosyal medyada ara ara “Nuri abi bize nasıl tavsiyeler verirsin?” diye soruyor. Aklıma gelenleri paylaşmak isterim..

Hayatta bizi başarılı yapacak tek şey çok çalışmaktır. Ben çok çalışmanın sihrine inanırım. O yüzden ilk tavsiyem hep budur. Çok çalışın..."

"Edebiyat, sinema, felsefe, müzik..."

"Yaptığınız sporun tüm detaylarına hakim olun. Merak edin. Antrenman bilimlerini, beslenmeyi... Ne kadar bilirseniz o kadar az yanılırsınız.

Saha dışında da hobileriniz olsun. Hayata dair konuşacak bilginiz olsun. Edebiyat, sinema, felsefe, müzik... İlgi, vizyonu getirir."

"Başarıyı değil, mutluluğu arayın"

"Yaptığınız işten zevk alın. Başarıyı değil, mutluluğu arayın. Severek yaparsanız ve çok çalışırsanız zaten başarılı olursunuz.

Hedefiniz hep büyük olsun. Hayal kurmak güzeldir. Hedefinize ulaştığınız oranda değil, hayal kurmaya devam ettiğiniz sürece mutlu olursunuz."

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