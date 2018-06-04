Nuri Şahin: Yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştığım Harvard Üniversitesi'ndeki programı tamamladım

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund takımın forma giyen ve aynı zamanda ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören gurbetçi Türk futbolcu Nuri Şahin, üniversite programını tamamladığını açıkladı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştığım Harvard Üniversitesi’ndeki 'Business of Entertainment, Media and Sports' programını tamamladım. Aldığım bu eğitim konusunda son günlerde sizlerden de çok olumlu mesajlar aldım, desteğiniz için teşekkür ederim."

"Dani Alves, Kaka, van der Sar gibi gibi sporcuların yanında..."

"Sosyal medyadan da takip ettiğiniz gibi Anita Elberse yönetimindeki bu programın katılımcıları arasında Dani Alves, Kaka, Edwin van der Sar, Lindsey Vonn gibi profesyonel sporcuların yanında, global markaların ve kulüplerin yöneticileri de vardı."

"CEO'ların koçundan danışmanlık alıyordum"

"Son bir senedir, uluslararası firmaların CEO’larına koçluk eğitimi veren Dr. Alan Watkins’ten liderlik konusunda danışmanlık alıyordum. Harvard’taki bu program sayesinde öğrendiklerimi pekiştirme fırsatı yakaladım. Bundan sonra üzerine koyarak bu yolda yürümeye devam edeceğim.

Buradan da her zaman dile getirdiğim gibi profesyonel spor temposunun eğitime engel olmadığına, iyi planlandığı takdirde ikisinin birbirini destekleyeceğine inanıyorum. İlerleyen dönemlerde fırsat buldukça öğrendiklerimi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim."