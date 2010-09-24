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Spor

NURİ ŞAHİN: ''TÜRKİYE'Yİ SEÇTİĞİME PİŞMAN DEĞİLİM'' İSTANBUL (A.A)

24 Eylül 2010 16:29

-NURİ ŞAHİN: ''TÜRKİYE'Yİ SEÇTİĞİME PİŞMAN DEĞİLİM'' İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Türk Milli Takımı'nı tercih ettiği için bugüne kadar en ufak bir pişmanlık duymadığını bildirdi. Konuyla ilgili medyada yer alan bir haber üzerine, basın danışmanı Cüneyt Yalınkılıç aracılığıyla yazılı açıklama yapan Nuri Şahin, kendisinin söylediği öne sürülen ''Mesut iyi yaptı'' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.  ''Ay-yıldızlı forma için oynamak kadar, yedek beklemek de büyük bir hizmettir'' diyen Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Milli takım forması her Türk futbolcusu gibi benim için de kutsaldır. Elbette her futbolcu oynadığı takımda ilk 11'de oynamak ister. Ancak söz konusu milli takım olunca durum çok farklıdır. İster o formayı giyeyim, ister yedek bekleyeyim, isterse de tribünde futbolcu arkadaşlarımla izleyeyim, o bayrak altında mücadeleye çağrılmaya hazır beklemenin onuru ve mutluluğu tarif edilemez. Sıramı beklemesini bilirim. Ay-Yıldızlı forma için oynamak kadar, yedek beklemek de büyük bir hizmettir. Bugüne kadar Türk Milli Takımı'nı seçtiğim için en ufak bir pişmanlık duymadım. Ayrıca yaşadıkları ülkenin milli takımlarını seçen soydaşlarımla ilgili de hiçbir yorum yapmadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Bu futbolcu arkadaşlarım da kendi düşüncelerine göre tercihlerini kullanmışlardır.''

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