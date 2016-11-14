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Spor

Nuri Şahin takasta kullanılacak

Borussia Dortmund'un Mahmoud Dahoud transferi için Mönchengladbach'a 15 milyon Euro'nun yanı sıra Nuri Şahin'i de teklif teklif ettiği açıklandı

14 Kasım 2016 14:45

Alman Bild gazetesi, Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'in Mahmoud Dahoud transferinde takas olarak kullanacağını yazdı.

Bild,  Nuri Şahin'i takasta kullanmak istediğini yazdı. Habere göre; Thomas Tuchel'in Mönchengladbach'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud'u istediği ve bu transfer için takımdan ayrılmayı düşünen Nuri'yi gözden çıkardığı ifade edildi.

 

15 milyon Euro + Nuri Şahin

 

Bild'de yer alan haberde transferle ilgili önemli detaylar verilirken Borussia Dortmund kulübün Dahoud'un transferi için Nuri Şahin+ 15 milyon Euro teklif ettiği açıklandı.

Mönchengladbach kulübünün teklife henüz yanıt vermediği aktarılırken devre arasında bu transferin resmileşebileceği belirtildi.

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Borussia DortmundNuri ŞahinMahmoud Dahoud

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