Nuri Şahin: "Şimdi hikayeye yeni cümleler ekleme vakti"

Transferin son gününde sürpriz bir şekilde Werder Bremen\'e transfer olan Nuri Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak üç ayrı dilde yaptığı açıklamanın girişinde Nuri Şahin, \"Yuva, kapısından çıkıp gidebileceğimiz, ama asla kalbimizden çıkaramadığımız yerdir. 15 yıl boyunca, verdikleri tüm destekler için evime, Borussia Dortmund aileme çok teşekkür ederim. Şimdi hikayeye yeni cümleler ekleme vakti\" ifadeleri kullandı.

Nuri Şahin, açıklamasında şöyle devam etti:

\"Sahip olduğumuz tutku, cesaret, özveri ve azim gibi özellikler, ancak ve ancak farklı yollarda yürümenin beraberinde getireceği bilinmezlik ve zorluklardan kaçan insanlar, sahip oldukları gücü asla keşfedemezler. Ne zaman ki, böyle bir yolda yürümeye karar veririz işte o zaman kendimizi daha iyi tanıma fırsatı buluruz. Kazandığımız her yeni tecrübeyle ufkumuz genişler, sınırlarımız yeniden çizilir. Kariyerimde yeni bir sayfa açmaya karar vermemin nedeni tam olarak bu, konfor alanımdan çıkmak, farklı zorlukların üstesinden gelmek ve yeni bir deneyimin parçası olmak. Bu doğrultuda, yuvam olarak gördüğüm bir kulüpten ayrılmak benim için, çok zor bir karar. Ama biliyorum ki, doğru kararlar hep en zor alınan kararlardır. Kariyeri boyunca, benzer ikilemlerde kalmış bir sporcu olarak, bana neyin iyi geleceğiyle ilgili doğru kararı verdiğimden en ufak bir şüphem yok. Çünkü biliyorum ki, yeni bir yolculuğa çıkmak, hala yazmakta olduğum hayat hikayeme yeni cümleler, paragraflar ekleyecek.\"

Nuri Şahin, \"Borussia Dortmund\'a\" diyerek başladığı cümlesinde, \"Hayatımın 15 yılını, beni olduğum kişi yapan bir kulübe adamak, çok büyük onurdu. Biz benzer bir ayrılığı, daha önce de yaşadık ve gördük ki, yuva kapısından çıkıp gidebildiğimiz ama asla kalbimizden çıkaramadığımız yermiş. Bu kulüp, her zaman benim yuvam olmaya devam edecek. Hayatım boyunca bu büyük ailenin bir parçası olmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıyacağım. Kulübümün bana aşıladığı değerleri, gelecek nesillere aktarmak ve onlara iyi bir örnek olabilmek için, elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu vesile ile, kariyerime büyük katkısı olan ve benden desteğini asla esirgememiş iki isme teşekkür etmek istiyorum. Hans Joachim Watzke ve Michael Zorc, liderlikleriyle bana ilham verdiler, bir kulübün başarısının sahip olduğu değerler üzerinde yükseldiğinde istikrarlı olabileceğini öğrettiler. Böylesine değerli iki isimle çalışmış olmamın önemini, kariyerimin ilerleyen dönemlerinde daha iyi anlayacağımı biliyorum\" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarına hitaben ise, \"Ne zaman, ne de mesafeler, dostluğumuzdan hiçbir şey alıp götüremez. Sarı Duvar\'a...\" diyen Nuri Şahin, \"Son nefesime kadar, gözlerimi her kapattığımda, adımı söylediğinizi duyacağım. Yıllar içinde aramızda öyle güçlü bir sevgi bağı kuruldu ki, bu veda bizi ayıramaz. içimden bir ses, günün birinde yeniden bir araya gelmenin bir yolunu bulacağımızı söylüyor\" dedi.

Nuri Şahin, \"Canım ülkemde ki futbol severlere, \"Koşulsuz desteğiniz beni daha da güçlendiriyor. Sevginiz ve taktiriniz kalbime bir gülümseme konduruyor\" sözleriyle de, Türkiye\'de ki sevenlerine seslendi.

Açıklamasının son bölümünü de yeni kulübü olan Werder Bremen için ayıran Nuri Şahin, \"Çıtasını yükseltmiş, kendine ve rakiplerine meydan okumaya hazır bir kulübün başarısı için savaşacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Sizin azminiz, benim tutkum. Gelin, birlikte büyüyelim ve gelişelim\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nuri Şahin\'in Werder Bremen\'e transferinin gerçekleşmesinin ardından eski kulübü Borussia Dortmund, resmi kulüp sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Nuri Şahin için, \"Teşekkürler Nuri. Yeni kulübünde kalpten başarılar dileriz. Borussia Dortmund\'un kapıları, her daim senin için açık olacaktır\" denildi.

Werder Bremen\'e transfer olan Nuri Şahin\'in 17 numaralı forma giyeceği açıklanırken, hafta sonu oynanacak olan Werder Bremen Eintracht Frankfurt maçında forma giyemeyeceği ve ardından oynanacak olan özel maçta ilk kez Werder Bremen\'nin formasını giyebileceği belirtildi.

