Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde 2016 yılında yaşamını yitiren turizmci işadamı Nuri Özaltın anısına düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Trophy Golf Turnuvası\'nda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Önceki yıl yaşamını yitiren Özaltın AŞ ve Gloria Otelleri\'nin sahibi Nuri Özaltın anısına düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Trophy Golf Turnuvası sona erdi. Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde 6 gün süren turnuvada yerli ve yabancı 202 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın gross şampiyonu Alman golfçü Gloria Handl oldu. Kadınlar A kategorisinde ise Christiana Neugebauer, B kategorisinde Sandra Berndt birinciliği elde etti. Erkekler A kategorisinde Iurıı Freıdınov, B kategorisinde ise Oleg Skavronskıy ilk sırayı elde etti.

Turnuvada dereceye giren golfçülere ödülü dün akşam yapılan gala gecesinde verildi. Geceye, Kaymakam Haluk Şimşek, Özaltın AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Nuri Özaltın\'ın eşi Sebahat Özaltın, Nuri Özaltın\'ın oğlu Nurettin Özaltın ile torunları Elif Özdemir, Yunus Özdemir ve Melis Özaltın ile davetliler katıldı.

Turnuvanın şampiyonu Gloria Handl\'a ödülünü Sebahat Özaltın verirken, diğer sporcuların ödülleri de Yunus Özdemir ve Melis Özaltın tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ödül töreninden detay görüntü

(FOTOĞRAFLI)