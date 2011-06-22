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Kültür-Sanat

Nuri İyem Resim Ödülü sahibini buldu

Nuri İyem Resim Ödülü 2011'i kazanan Sinem Kaya’ya, bronz heykel ve 5 bin liralık ödülünü takdim etti.

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Evin Sanat Galerisi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen “Nuri İyem Resim Ödülü  2011” resim yarışmasının ödül töreni yapıldı.





Evin Sanat Galeresi'nde dün akşam (21 Haziran 2011) yapılan tören, Ümit İyem’ in sunuşu ile başladı. Törende TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal'ın da konuşmasının ardından “Nuri İyem Resim Ödülü  2011”i kazanan Sinem Kaya’ya, “Nuri İyem Resim Ödülü”nü simgeleyen bronz heykel ve 5 bin liralık ödülünü takdim etti. Sinem Kaya’nın kısa konuşmasıyla ödül töreni sona erdi.

Törenin ardından, ödül alan resim ile seçici kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan 26 resmin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti. Kapsamlı bir katalog eşliğinde düzenlenen sergi, 21 Haziran – 5 Temmuz arasında Evin Sanat Galerisi’ nde görülebilecek.

Büyük Bebek Deresi Sokak No:13'te bulunan Evin Sanat Galeresi, pazar günleri hariç her gün 11:00-19:00 arası ziyarete açık bulunuyor.


Portre: Sinem Kaya


Eserleri bu yıl Nuri İyem Resim Ödülü'ne değer görülen Sinem Kaya genç bir ressam. 1985 yılında İstanbul'da doğan Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdi. Halen aynı üniversitede yüksek lisans programına devam eden Kaya, geçen yıl İstanbul'da, Akademililer Sanat Merkezi'nde kişisel sergi açtı.

 
Kaya, 2007 yılında MSGSÜ Sakıp Sabancı Ödülleri'nde üçüncü oldu, 2008 yılında Türk Kalp Vakfı Resim Yarışması'nda mansiyon aldı, 2011'de Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması'nda ikincilik derecesini kazandı. 


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