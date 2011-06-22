Nuri İyem Resim Ödülü sahibini buldu

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Evin Sanat Galeresi'nde dün akşam (21 Haziran 2011) yapılan tören, Ümit İyem’ in sunuşu ile başladı. Törende TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal'ın da konuşmasının ardından “Nuri İyem Resim Ödülü 2011”i kazanan Sinem Kaya’ya, “Nuri İyem Resim Ödülü”nü simgeleyen bronz heykel ve 5 bin liralık ödülünü takdim etti. Sinem Kaya’nın kısa konuşmasıyla ödül töreni sona erdi.Törenin ardından, ödül alan resim ile seçici kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan 26 resmin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti. Kapsamlı bir katalog eşliğinde düzenlenen sergi, 21 Haziran – 5 Temmuz arasında Evin Sanat Galerisi’ nde görülebilecek.