Nuri İyem Resim Ödülü bu yıl Rugül Serbest'in oldu

Nuri İyem adına 2006 yılından bu yana düzenlenen “Nuri İyem Resim Ödülü”, bu sene 20. yılını kutlayan Evin Sanat Galerisi tarafından birinci kez düzenlendi. 2016 Nuri İyem Resim Ödülü’nü Rugül Serbest, “Kalmalısın” adlı eseriyle kazandı.

9 Haziran 2016 Perşembe günü, saat: 19:00’da Evin Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek ödül töreninde Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak hazırlanan ve 'Nuri İyem Resim Ödülü'nü temsil eden heykel ile 10 bin TL’lik ödül, Doğan Hızlan tarafından Rugül Serbest’e verilecek. Törenin ardından, ödül alan resim ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan resimler olmak üzere toplam 28 resmin yer alacağı serginin açılışı gerçekleşecek.

Seçici kurul tarafından eserleri sergilenmeye değer bulunan sanatçılar Aslı Akyüz, Ahmet Albayrak, Elif Aydemir, Sidar Baki, Müge Bakır, Zuhal Baysar, Zehra Seda Boztunalı, Nurdan Erol, Bülent Gürcihan, Hale İsmet, Damla Karadere, Ezgi Kılıç, Serdar Oruç, R. Doğuhan Özgün, Belit Sak, Hatice Seher Ünal, Mihrişah Süerdaş, Şerif Sümer, Dilek Şenyürek, Alev Tambaşar, Aysun Telli, Tünay Tunç, Ayşe Nilgün Ulaştırıcı, Derya Ülker, Yunus Yanık, Berrin Yırtmaç oldu.

Sergi, 9 - 23 Haziran 2016 tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nde görülebilecek.