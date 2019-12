Nuri Ergin, Mahkeme Başkanı'na su şişesi fırlattı

T24- Mahkeme Başkanı'nın uyarısına sinirlenen Nuri Ergin solandan çıkarılırken, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti’ne su şişesi fırlattı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nuri Ergin, Tuncer Gülşen, Erkut Yargüder ve Erkan Esengin getirildi. Ancak aralarında husumet olduğu gerekçesiyle önce Nuri Ergin dışındaki sanıklar alındı ve savunmaları soruldu. Salona daha sonra diğer sanıkların çıkarılmasının ardından ‘Nuriş’ lakaplı Nuri Ergin alındı.

NURİ ERGİN: “17 YAŞINDAN BERİ HAPİSTEYİM"

Nuri Ergin 49 yaşında olduğunu söyleyerek başladığı savunmasında “Bendeki ceza kimsede yok. Benim ilk idamımı siz verdiniz. Ben kimseye saygısızlık etmedim. Ne ceza verdilerse ‘saygılarımı sunuyorum’ dedim. 17 yaşından beri hapishanelerdeyim. Çocuklarım büyüdü, torunlarım oldu. Ama siz benden 62. maddeyi (duruşmalardaki iyi hal indirimi) esirgediniz. Hiç saygısızlık yapmadığım halde benim cezaevinden çıkışımı bitirdiniz" dedi.



Hapishanelerde canını kurtarmak için can aldığını söyleyen Nuri Ergin, “Ailemi korumak için de can aldım can aldırttım. Alparslan Aslan gibi Silivri alçakları gibi size namlu doğrultmadım sayın başkan" diye konuştu.



Ergin, şöyle devam etti: “Ben çok geç gördüm ama Silivri çetesi çok provokatörmüş. O Veli Küçük, o Hasan Atilla Uğur bizi hep ketenpereye getirdi. Bize Sayın Başbakan’a, Sayın Fethullah Gülen’e hakaretler ettirdiler, küfür ettirdiler. Bizi Kurtlar Vadisi’nde oynattılar. ‘Fethullah Hoca yaptırdı’ dediler."

MAHKEME BAŞKANI ARAYA GİRİNCE

Nuri Ergin’in konuştuğu sırada araya giren Mahkeme Başkanı Nurettin Ak, “Seni sadece Yargıtay’ın bozma ilamına karşı diyeceklerini söylemen için çağırdık. Daha sonra uzun uzun ifade verirsin" uyarısında bulundu.



Sözünün kesilmesine sinirlenen Ergin, kendisine en büyük hainliği ağabeyi Nejat Ergin’in yaptığını söyledi. Ağabeyini reddettiğini kaydeden Nuri Ergin, “Annem gözünü kapattığı an onu öldüreceğim" diye tehdit savurdu.

BAŞKANA SU ŞİSESİ FIRLATTI

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Nurettin Ak, “Tehdit ediyorsun" diye uyardı. Mahkeme Başkanı, ifade vermek istediğini bağırarak söyleyen Ergin’in duruşma salonundan çıkarılması talimatını verdi. Buna sinirlenen Ergin, su şişesini Mahkeme Heyeti’ne fırlattı. Ergin salondan çıkarılırken “Bunun hesabını sana da sorarım. Bir dava daha aç" diye de mahkeme heyetini tehdit etti.

Mahkeme Başkanı tutanağa “Sanık mahkeme başkanına daha önce verilen karar nedeniyle hakaret ve tehditler ederek elinde bulunan su şişesini üzerine doğru fırlattı.