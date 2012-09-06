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Yaşam

Nuri Ergin adliyede kalp krizi geçirdi

Jandarma ekiplerinin haber vermesiyle gelen 112 sağlık ekipleri, Ergin’in kalp krizi geçirdiğini belirledi

06 Eylül 2012 20:37

Edirne F Tipi Cezaevi’nde hükümlü Karagümrük Çetesi lideri ’Nuriş’ lakaplı Nuri Ergin, talimatla ifade vermek için geldiği Edirne Adliyesi’nde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ergin, ilk müdahalenin ardından koroner yoğum bakın ünitesine alındı.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Nuri Ergin, sabah saatlerinde cezaevi aracı ile Edirne Adliyesi’ne getirildi. Elleri önden kelepçelenen Ergin, adliyenin arka kapısından içeri alınarak savcıların bulunduğu 3’üncü kata çıkarıldı. Nuri Ergin, burada savcılık tarafından alınacak ifadesi için jandarma gözetiminde koridorda beklediği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
 
Jandarma ekiplerinin haber vermesiyle gelen 112 sağlık ekipleri, Ergin’in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Adliyenin 3’üncü katından sedye ile aşağı indirilen Ergin, ambulansa konularak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
 

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