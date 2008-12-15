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Nuri Bilge'nin ünlü hayranı

Cannes’da iki kez En İyi Kadın Oyuncu seçilen Isabelle Huppert, Nuri Bilge Ceylan’la Paris’te bir öğlen yemeğinde buluştu.

15 Aralık 2008 02:00

Cannes’da iki kez En İyi Kadın Oyuncu seçilen Isabelle Huppert, hayranlığını her fırsatta dile getirdiği Nuri Bilge Ceylan’la Paris’te bir öğlen yemeğinde buluştu.

Üç Maymun, Fransa’da vizyonda

Ünlü Fransız oyuncu Isabelle Huppert, bir yıldır tanışmak istediği Ceylan’la geçtiğimiz çarşamba akşamı buluştu. Fransa’da vizyona giren "Üç Maymun" için organize edilen iki galaya katılmak üzere Paris’e giden Ceylan ile Huppert’i bir araya getiren yemeğe, "Üç Maymun"un yapımcısı Zeynep Özbatur ile Ceylan’ın filmlerinin Fransız ortağı ve ünlü Pyramide şirketinin sahibi Fabienne Vonier de katıldı.

Ceylan’ın filminde oynamak istiyor
Huppert, yemekte Ceylan’a yeni projelerinde yer almak istediğini belirtti. Bu isteğini memnuniyetle değerlendireceğini söyleyen Ceylan, Huppert ile ileriki günlerde İstanbul’da buluşmak üzere ayrıldı. Ceylan’ın gelecekte uluslararası bir film projesinde yönetmenliği üstlenmesi ve yapımda da Huppert’in rol alması bekleniyor.


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