Nuri Bilge Ceylan'ın "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" aldığı 24. Saraybosna Film Festivali sona erdi

Saraybosna'daki tarihi Ulusal Tiyatro'da 10 Ağustos'ta başlayan festivalde yedi gün boyunca 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluştu, 42 filmin de dünya prömiyeri yapıldı.

Festival kapsamında, çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen filmler, "Aga", "Lemonade", "The Load" ve "One Day"in yanı sıra, belgesel dalında ödül alan, "Srbenka" ve "Araf" bugün izleyici ile buluştu.

Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca başarılı film, yönetmen ve yapımcıyı bir araya getiren festival, ödüllü filmlerin gösteriminin ardından sona erdi.

Türkiye'den rekor katılım

Festivalde, ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Ceylan'ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri festival boyunca beyaz perdeye yansıtıldı.

Festival kapsamında, Türk yönetmen Osman Nail Doğan'ın ana kategoride yarışan ilk uzun metraj filmi "Güvercin Hırsızları"nın dünya prömiyeri yapıldı.

Bosna Hersek-Türkiye ortak yapımı olan, yönetmenliğini Aida Begiç'in üstlendiği ve Suriyeli yetimlerin dramını anlattığı "Bırakma Beni" de festivalde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

"Belgesel" kategorisinde yönetmen Didem Pekün'ün "Araf" isimli belgeseli, "Kısa Film" dalında ise Gökçe Erdem'in yönetmenliğini yaptığı "Titanyum" isimli film yarıştı. Belgesel kategorisinde "İnsan Hakları" ödülüne "Araf" filminin yönetmeni Didem Peküm layık görüldü.

Bosna Savaşı'nın (1992-1995) kötü hatırasını unutturarak, kültür ve sanatla ön plana çıkan Saraybosna'yı filmlerle yeniden canlandırma amacı taşıyan Saraybosna Film Festivali, Avrupa'nın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.