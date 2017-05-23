Nuri Bilge Ceylan'ın son filminin çekimleri bitmeden satışı başladı

Nuri Bilge Ceylan’ın merakla beklenen son filmi Ahlat Ağacı’nın Memento Films International (MFI) tarafından post-prodüksiyon aşamasında satışına başlanıyor.

Türk Sineması Araştırmaları'ndaki habere göre, Uluslararası satışları yine MFI tarafından yapılan Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu’ndan sonra yönetmenin yeni filmi de MFI tarafından satılacak.

Film, Zeynep Atakan’ın firması Zeyno Film’le Memento Films Production, Detail Film (Almanya), RFF International (Bulgaristan), 2006 D.O.O. ve Sisters & Brother Mitevski And The Chimney Pot ortak yapımı. Screen Daily’e açıklamada bulunan filmin yapımcısı Atakan, “Ahlat Ağacı yedi ülkeli bir ortakyapım. Ortak yapım sürecinde sanatsal, finansal ve teknik bir iş birliği yaptık. Memento’yla Bir Zamanlar Anadolu’da ile başlayan ortaklığımız Kış Uykusu’yla daha da büyüdü. Bu projede de yine MFP ve MFI ile çalışmaktan çok mutluyuz” dedi.

Filmde, yönetmen köyüne dönüp kitabını bastıracak parayı bulabilmek için ve varını yoğunu ortaya koyan Sinan’ın hikâyesini anlatıyor. Ahlat Ağacı’nın dünya prömiyerinin 2018 yılının Mayıs ayında düzenlenecek 71. Cannes Film Festivali’nde yapılması bekleniyor.