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Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan'ın filminde Yılmaz Erdoğan rol alacak

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde Yılmaz Erdoğan'la oyuncu olarak çalışmak istemesi sürpriz dayanışma şeklinde yorumlanıyor.

19 Eylül 2009 03:00

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde dört filmin yönetmenliğini yapan Yılmaz Erdoğan'la oyuncu olarak çalışmak istemesi sinema sektöründe sürpriz bir dayanışma şeklinde yorumlanıyor.

Türk sinemasını uluslararası arenada başarıyla temsil eden ve "Üç Maymun" filmi ile Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülü alan Nuri Bilge Ceylan, yeni filminin hazırlıklarına devam ediyor.

Ceylan, senaryosu tamamlanan filmde "Üç Maymun"da olduğu gibi profesyonel oyunculardan oluşan bir oyuncu kadrosu kurmaya hazırlanıyor. Ceylan'ın çalışmayı düşündüğü isimler arasında ise yönetmen Yılmaz Erdoğan, Olgun Şimşek gibi isimler var. Sabah gazetesinin haberine göre; çekimleri Ankara civarında gerçekleşecek filmde bir doktorla savcının yaşadığı gerilimli bir hikayenin anlatılacağı söyleniyor. Ceylan'ın bol diyaloglu olduğu söylenen filminin çekimlerine ekim sonu gibi başlamayı planladığı öğrenildi.

Sürpriz dayanışma

Ceylan ilk filmlerinde ağırlıklı olarak amatör oyuncularla çalışmış ama "Üç Maymun"da profesyonel oyunculardan oluşan bir kadro kurmuştu. Ceylan'ın yeni filminde de aynı tavrı göstermesi hatta yönetmen olarak dört filmi bulunan Yılmaz Erdoğan'la oyuncu olarak çalışmak istemesi sinema sektöründe sürpriz bir dayanışma şeklinde yorumlanıyor. Ceylan ile Yılmaz yıllar önce Antalya Film Festivali'nde de birlikte jüri üyeliği yapmışlardı.

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