Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Cannes'da gösterimde

T24 - 64. Cannes Film Festivali'nde, Altın Palmiye için yarışan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Bir Zamanlar Anadolu", yarın ilk kez basın ve filim eleştirmenleri için gösterilecek.







Ceylan'ın filmi, festival sarayında ilk olarak yerel saatle 19.30, ikinci kez 22.00'de gösterime sunulacak.

Nuri Bilge Ceylan, bazı oyuncuların da katılımıyla 21 Mayıs Cumartesi günü saat 12.30'da basının önüne çıkacak ve filmle ilgili soruları yanıtlayacak.



Filmin galası, yine aynı gün saat 22.30'da yapılacak. Filmin gösteriminden önce, yönetmen ve oyuncular "kırmızı halıdan" geçerek salona girecek.

Yapımcılığını Zeynep Özbatur Atakan'ın üstlendiği, Yılmaz Erdoğan ve Taner Birsel'in başrollerde yer aldığı filminin çekimleri Keskin'de yapıldı.

Bosna Hersek ve Türkiye ortak yapımı olan ve Eurimages tarafından desteklenen film, bir doktor ve bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesini anlatıyor.

2 saat 35 dakika süren filmin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki. Ceylan, 2008 yılında "Üç Maymun" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.

Festival, ünlü Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın, "Midnight in Paris" isimli filminin yarışma dışı gösterimiyle 11 Mayıs'ta açılmıştı. 20 filmin Altın Palmiye için yarıştığı festival, 22 Mayıs'ta sona erecek.



